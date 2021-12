Jedna od naših strateških inicijativa je pronalazak kluba partnera. Nakon dugotrajnih analiza pronašli smo partnera u NK Radomlju. Zahvaljujem se čelnicima kluba, ne samo na uspješnom završetku razgovora, nego i emocijama kad je Hajduk u pitanju. Radi se o dva iznimno uspješna poslovna čovjeka, zaljubljenika u nogomet, u njima smo prepoznali emociju i klub koji se natječe u prvoligaškom nogometu, a to je platforma na kojoj se naši mladi igrači mogu razvijati i dokazivati za Hajduk, rekao je predsjednik Hajduka Luka Jakobušić nakon dogovora o suradnji pa nastavio:

- Mi ćemo ponuditi naša stručna znanja, znanja u marketingu... Ugovor je na tri plus tri godine, razlog je što je moj mandat još tri godine, a nakon toga će se dalje definirati. Ovo je početak jednog procesa koji je započeo ukidanjem druge momčadi i platforma kakvu smo htjeli za razvoj igrača. Suradnja počinje odmah, a u punom opsegu od ljeta. Pomoćnik sportskog direktora Andro Fistonić će se priključiti Radomlju i pomoći će im svime što je naučio kroz Hajduk. Nadamo se da će sada naših 32.000 članova pratiti i Radomlje, i naše igrače koji se tamo budu razvijali, i Hajduk TV i pripreme Hajduka, a i prvi čovjek Uefe, gospodin Aleksandar Čeferin je Slovenac, i to nije na odmet.

Nogometni klub Radomlje natječe se u elitnom rangu slovenskog nogometa (Prva liga), a u ovoj sezoni je nakon 20 kola na posljednjem mjestu tablice s 19 bodova, jednako kao Tabor i Aluminij, s kojima će se, prema svemu sudeći, pohrvati za ostanak u ligi.

- Nikome ne zamjeram ako ne poznaje Radomlje. Mi smo malo mjesto pored Ljubljane, dva puta smo bili u Prvoj ligi, krenuli smo od nule prije 15 godina i vjerujemo da nam je tamo i mjesto. No to ne možemo sami. Prirodno je da Hajduk nađe nas, jer Hajduk je voljen klub u Sloveniji, svi smo gledali Velo misto, pratili smo sve Slovence u vašem klubu i pratili sve uspjehe Hajduka. Siguran sam da je to win – win situacija za oba kluba. Više od ugovora je partnerstvo i suradnja. Idemo dalje, ovo je početak jednog novog puta, blizu smo opstanka, siguran sam da će naša mlada momčad s par igrača Hajduka biti konkurentni i opstati u ligi. Prije svega jedna vezni i bočni igrač bi nam dobro došli. U ovoj godini ne razmišljamo o Europi, ali za par godina je to cilj koji možemo ostvariti. Imali smo ideju da nađemo partnera u Engleskoj, bio je kod nas čovjek iz Liverpoola no to nije funkcioniralo. Prirodno je da smo se okrenuli Hajduku, vidjeli smo vrijednosti kluba, junaštvo, čojstvo, poštenje, očekujemo da ovo bude novi početak, da ćemo privući kod nas i neke talentirane igrače iz Slovenije - rekao je Matjaž Marinšek, predsjednik Radomlja.

Sportski direktor Hajduka naglasio je kako je bilo više opcija, ali kako je u procesu izbora Slovenija najviše odgovarala zahtjevima Hajduka..

- Tražili smo partnera koji će nam pomoći da pratimo igrače u Sloveniji. Minimum je do pet igrača koje želimo razvijati kroz Radomlje, prvi cilj je da ostanu u ligi, a nakon toga da igraju Europu. Imamo visoke ciljeve i za sebe i za njih - rekao je Mindaugas Nikoličius.

- Kad sam čuo da idemo u tom smjeru, pitao sam predsjednika je li me zafrkava. Najviše me impresioniralo da je Hajduk prema nama imao pošten odnos od početka i nadam se da će tako biti i do kraja suradnje. Sada je prioritet da izborimo opstanak, a nakon toga i nastup u Europi - rekao je direktor Radomlja Metod Cerar.