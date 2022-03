Hrvatsko tenisko čudo: Petra Marčinko slavila i 24. meč u nizu za novi naslov u Turskoj!

Hrvatski tenis definitivno ne mora brinuti za svoju budućnost jer dobio je još jednog dijamanta. Ona se zove Petra Marčinko (16) i za nju ćete još čuti. Ovo je samo početak.

Čudesna Petra prošli tjedan osvojila je ITF turnir u Antalyji, a u nedjelju ujutro ponovila je taj uspjeh i svoje vitrine napunila novim peharom. Marčinko je u finalu nakon teškog meča od dva i pol sata pobijedila Talijanku Elisabettu Cocciaretto (1-6, 6-4, 6-4).

Petra je u subotu pregazila Kineskinju Yafan Wang sa 6-0, 6-0, tenisačicu koja je 2019. bila 47. na svijetu! Kineskinja je otišla kući biciklom, kako se kaže teniskim žargonom, a iako se nije nešto pretjerano namučila u tome meču, dva tjedna konstantnog udaranja loptice ostavilo je traga na Petri. I nije čudo. Ima tek 16 godina, a u dva tjedna odigrala je deset mečeva.

Bio je to jako težak meč za nju. U prvom setu bila je neprepoznatljiva. Gomilala je neforsirane pogreške, pojavio se i umor pa ni noge nisu slušale. Talijanka je vrlo lagano došla do prednosti 6-1. Ipak, u drugom setu sjelo je sve na svoje mjesto. Pokazala je svu raskoš svog talenta i srušila 242. na svijetu. Marčinko se probudila pa sa 6-4 izborila treći set. A tamo se odvijala prava drama. Talijanka je imala 4-2 i break loptu, na prvu bezizlazna situacij. U tim trenucima Petra je izgubila živce i bacila reket od bijesa. Izbacila je iz sebe svu ljutnju, bijes i frustracije. I bio je to trenutak koji je odredio tijek meča.

Nakon toga zaigrala je fantastično, osvojila četiri gema zaredom i došla do novog naslova ITF turnira u Antalyji vrijednog 25.000 eura! Osim talenta i puno rada, za uspjeh u tenisu potrebna je savršena psihološka sprema. Petra je pokazala da i to ima.

Vjerovali ili ne, ovo joj je 24. pobjeda zaredom u 2022. godini! Uvjerljivo najviše u teniskom svijetu, a za vratom joj puše veliki Rafael Nadal koji je srušio Alcaraza za svoju 20. pobjedu u nizu te se plasirao u finale Indian Wellsa.

Strašan niz od 24 uzastopne pobjede Petre Marčinko traje od studenoga i poraza u polufinalu juniorskog turnira u Meksiku. A od tada je osvojila Orange Bowl, Australian Open, prvi seniorski naslov u Antalyji te sada i drugi.

Dva naslova u Turskoj donijet će joj ogroman pomak na WTA ljestvici. Napredovat će za čak 356 mjesta! S 928. popet će se na 572. poziciju.

I vjerujemo, ovo je samo početak. Uz strašan talent, veliku volju i ogromnu upornost, čudesnoj Petri samo nebo je granica.