Ivano Balić, Hrvoje Horvat, Zoran Gobac, Igor Vori, Tomislav Grahovac, Lino Červar i Ivica Udovičić bili su na sastanku na kojem se govorilo o sudbini Hrvoja Horvata, odnosno, gdje se analizirao rezultat s netom završenog Europskog prvenstva. Pričalo se da bi Horvat mogao dobiti otkaz, no ta priča ne drži vodu.

Naime, prema zakonu i statutu, izborniku otkaz može uručiti jedino Upravni odbor, no on se večeras nije sastao i, kako saznajemo, Hrvoje Horvat ostat će izbornik. No bit će nekih preinaka. Krenimo redom.

Horvat je na sastanku morao prezentirati rad i osmo mjesto, koje se, da budemo iskreni, u onim neregularnim uvjetima i ne može prezentirati. Naime, Horvat je u prvih pet utakmica imao pet različitih postava, pet različitih obrana, niti za jednu utakmicu se nije mogao pripremati jer nije znao tko će igrati. U takvoj, suludoj situaciji, tražiti očitovanje je u najmanju ruku nepošteno.

Horvat je bio u situaciji u kojoj nije bio niti jedan izbornik prije njega i stoga je odlučeno da će Horvat ostati izbornik i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, no ceh će platiti stručni stožer. Navodno je savez predložio da Horvat i Balić ostanu na svojim funkcijama, izborničkoj i zamjeničkoj, no da se promijeni ostatak stožera u kojem su fizioterapeuti, treneri golmana i slično.

Predsjednik saveza bio je za ostanak Horvata, kao i bivši izbornik Lino Červar, dok je jedan od predloženih kandidata, kako saznajemo, bio Slavko Goluža, koji je izborničku funkciju obnašao pet godina. E, sad, male su šanse da Goluža preuzme tu funkciju jer je Horvat, a to je bio glavni argument, radio u nemogućim uvjetima. I doista je bilo tako.

Uglavnom, ništa se ne može blagosloviti bez Upravnog odbora, a on se nije sastao. No kako smo uspjeli saznati na sastanku je odlučeno da će Horvat ostati izbornik.