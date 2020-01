'Htio je nešto reći igračima, ali nije uspio. Jako mu je teško...'

Dani Olmo (21) je prije šest godina u Dinamo došao kao veliki talent, a danas odlazi kao jedan od najboljih mladih igrača Europe. Očekivano, velika pomama bila je za mladim Španjolcem, a Dinamo se na koncu dogovorio s Leipzigom koji je ponudio najbolje uvjete zagrebačkom klubu, ali i Daniju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Spominjale su se razne cifre u medijima od 30, 40 milijuna eura, ali bilo je jasno da Dinamo ne može dobiti toliko. Nijemci će za Danija platiti oko 18 milijuna eura, a to će s vremenom, naravno sve ovisi o njemu, porasti s bonusima. Tako će Dinamo za svaku sezonu u kojoj Olmo nastupi u Ligi prvaka zaraditi dva milijuna eura, a milijun eura za svakih 15 nastupa. Tu je i odličan postotak od 10 posto od idućeg transfera.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je njegovim odlaskom izgubio jako puno, riječ je o igraču koji već dvije sezone igra na top razini i odvukao je klub do europskog proljeća pa onda i do Lige prvaka.

- Najgore je njemu jer se trebao odlučiti, imao je nekoliko jako dobrih ponuda. Odlučio se za Leipzig. Vjerujemo da će tamo pokazivati sve ono što je pokazivao u Dinamu. Dosta se emotivno oprostio od ekipe, ali to je život, ide dalje. Mi moramo bez njega, on bez Dinama. Želimo mu sve najbolje - rekao je Nenad Bjelica nakon odlaska svog najboljeg igrača.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Olmo je Bjelici sve otkrio još u srijedu navečer, a s igračima se oprostio u četvrtak na doručku. Bilo je jako emotivno, a na kraju je u suzama spakirao kofere i otišao za Zagreb.

- S dečkima se pozdravio, pokušao je nešto kratko reći, ali nije uspio. Bilo mu je jako teško. To je klub koji je na vrhu Bundeslige, jako dobro razvijaju igrače. Iz godine u godinu su bolji, imaju dobrog trenera i forsiraju mlade igrače. Igraju Ligu prvaka i to je ekipa u kojoj će se on sigurno razviti - nastavio je trener Dinama.

Olmo je tražio korak dalje u karijeri, a sad ga je i dobio. Otišao je u klub koji se bori za naslov Bundeslige, vrijednost im je preko pola milijarde eura i imaju hrpu mladih i talentiranih igrača. Ali što sada s Dinamom?

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

- Mi imamo igrače koji mogu zamijeniti Danija, to su Ivanušec, Majer, Gojak. Ima tu i mladih što dolaze i nema potrebe dovoditi nekoga. Vidjet ćemo o novim odlascima, zavisi sve o ponudama. Kada je došla dobra ponuda za klub i za igrača, onda je brzo došlo do dogovora. Ako bude još ponuda, onda ćemo odlučiti svi skupa.

Je li Dani dobio poneki savjet?

- Dao sam Daniju nekoliko savjeta, bio je kod mene kada je sve bilo gotovo, dao sam mu dva, tri savjeta jer igrao sam u Njemačkoj i Španjolskoj. Ali ostat će to između nas - zaključio je Bjelica.

Olmo je u modrom dresu odigrao 124 utakmice i zabio 34 gola uz 28 asistencija. Uz to je osvojio i dva naslova prvaka Hrvatske, tri Kupa što ga je lansiralo u reprezentaciju Španjolske.

'Modri' su i dalje na pripremama u Rovinju, ali ne zadugo. Uskoro se vraćaju u Zagreb, a onda ih za tjedan dana očekuje utakmica protiv Slaven Belupa i početak proljetnog dijela HNL-a. Ali ovaj put samo bez Olma...