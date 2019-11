Šok uoči Davis Cupa: Krajan više nije izbornik Hrvatske!

Željko Krajan više nije izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije! Hrvatski teniski savez u subotu je i definitivno raskinuo s Krajanom točno devet dana prije Davis Cupa u Madridu.

- Nakon zajedničkog sastanka užeg vodstva HTS-a s igračima, na kojem su osim mene bili dopredsjednici Neven Nakić i Franc Regina, izvršni direktor Vlatko Jovanoski i sportska direktorica Jelena Kostanić Tošić, zaključeno je da na završni turnir Davis Cupa u Madrid reprezentacija neće ići pod vodstvom izbornika Krajana te smo s njim dogovorili sporazumni prekid suradnje - objasnila je predsjednica HTS-a Nikolina Babić preko službenog priopćenja.

- Zahvaljujem se izborniku Krajanu na svemu što smo zajedno ostvarili i postigli. Međutim, od danas idemo u novom formatu. Nakon otkazivanja Marina Čilića zbog ozljede te nemogućnosti odaziva Ive Karlovića odluka je bila odlazak na Davis Cup u Madrid s mladim igračima s kojima želimo i možemo graditi budućnost hrvatske teniske reprezentacije.

Potres prilične magnitude najblaže rečeno taman kad bi fokus trebao biti na obrani naslova u novom formatu Davis Cupa. Sve se zakotrljalo nekako s Čilićevim otkazivanjem zbog čega su se naljutili i ostali članovi reprezentacije. Naravno, ne zbog objašnjenja, jer Marinovo koljeno treba pravilnu sanaciju, već zbog "tajminga", očito bez ikakvog prethodnog znaka da bi to mogao napraviti.

Igrači su, to smo saznali, a može se i iščitati i iz prve rečenice priopćenja, "minirali" Krajana i njegovu poziciju, a budući da su u HTS-u uvijek slušali igrače, izbornik je postao bivši gotovo osam godina nakon što je ustoličen još u siječnju 2012 i pod čijim je vodstvom reprezentacija igrala dva finala, 2016. kada izgubila od Argentine te lani kada je trijumfirala u Francuskoj.

- Igrači su na prvom mjestu, oni svim srcem igraju za našu reprezentaciju i zemlju i sigurna sam da će dati sve od sebe da postignu što bolji rezultat. Vjerujem da će naši navijači i javnost poštovati ovu odluku igrača i HTS-a te pružiti potporu i mir igračima uoči odlaska na ovo važno natjecanje Davis Cupa u Madrid - dodala je Babić.

Budući da je sve nekako došlo iznenada i da je teško izvedivo odmah naći nasljednika, u Madridu bi na hrvatskoj klupi trebao sjediti netko od igrača u dvojakoj ulozi. S obzirom na staž, nameće se svakako da to bude Ivan Dodig. S kim u igračkoj postavi također ostaje upitnik jer netko treba uskočiti u Čilićeve cipele. Nekako se najviše nametnuo Borna Gojo, Splićanin koji je u kontinuitetu ove sezone ostvarivao dobre rezultate na challengerima i popeo se do 279. mjesta. S obzirom na njegov stil, brži uvjeti u Madridu mogli bi mu pogodovati. Druga opcija za društvo Borni Ćoriću jest Nino Serdarušić, no on ove godine nije napravio lani najavljeni iskorak.

- Ne znam stvarno ništa, nitko me još nije kontaktirao - kratak je na ovu temu bio Gojo.