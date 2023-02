Huligan upao u teren i udario šakom srpskog golmana, ovaj ga posložio ko metar drva!

PSV je na domaćem terenu pobijedio 2-0 Sevillu, ali bilo je to nedovoljno za prolazak u šesnaestinu Europske lige nakon poraza od 3-0 u prvoj utakmici. Sjajnu utakmicu zasjenio je incident u samoj završnici.

Kada je bilo jasno da će PSV ispasti iz Europe, pomahnitali navijač nizozemske momčadi uletio je u teren i šakom udario golmana Seville Marka Dmitrovića. Nije mu srpski golman ostao dužan. Posložio ga je na travu kao metar drva, ali ubrzo su uletjeli igrači Seville i PSV-a koji su ih razdvojili.

Cijeli stadion izviždao je huligana dok su ga redari odvodili sa stadiona. Bila mu je ovo, vrlo vjerojatno, posljednja utakmica u karijeri. Igrači PSV-a korektno su došli do srpskog golmana i provjerili je li sve u redu s njim. Nakon nekoliko minuta stanke, utakmica je nastavljena i Sevilla je prošla dalje unatoč porazu.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

- Navijač me gurnuo s leđa. Pretpostavljam da je bio ljut zbog rezultata svoje ekipe, vjerojatno i malo lud ili pijan. Gurnuo me i ja sam ga zaustavio dok nije došlo osiguranje. U meni je proradio bijes, ali te stvari se ne mogu događati i nadam se da će biti kažnjen. Prešutjet ću ono što sam stvarno htio napraviti. Drago mi je što sam znao gdje je i što sam ga srušio. Ako me netko napadne, branit ću se - rekao je suigrač hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića koji je odigrao cijeli susret.

Najčitaniji članci