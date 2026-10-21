Huliganski napad u Karlovcu. Šaketali Armadu pa pobjegli

Nogometaši Rijeke pobijedili su Karlovac 1919 rezultatom 4-1 u utorak na stadionu uz Koranu i plasirali se u četvrtfinale Hrvatskoga nogometnog kupa, a utakmica je imala i treće poluvrijeme.

Naime, na nasipu kraj stadiona Branko Čavlović Čavlek došlo je do sukoba navijačkih skupina. Kako piše portal Hooligans.cz koji je objavio snimku, pristalice Dinama provocirale su i napale Armadu prije nego što je stigla policija.

Na snimci se vidi napad manje skupine huligana koja se potom razbježala pred očima policajaca. Iz karlovačke policije nisu se oglasili o ovom okršaju pa nije poznato ima li ozlijeđenih.