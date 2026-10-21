Obavijesti

Sport

Komentari 6
VIDEO: NAKON UTAKMICE KUPA

Huliganski napad u Karlovcu. Šaketali Armadu pa pobjegli

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Huliganski napad u Karlovcu. Šaketali Armadu pa pobjegli
Foto: Hooligans.cz Official/X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon riječke pobjede u Karlovcu kaos. Huligani napali Armadu prije dolaska policije

Admiral

Nogometaši Rijeke pobijedili su Karlovac 1919 rezultatom 4-1 u utorak na stadionu uz Koranu i plasirali se u četvrtfinale Hrvatskoga nogometnog kupa, a utakmica je imala i treće poluvrijeme.

Naime, na nasipu kraj stadiona Branko Čavlović Čavlek došlo je do sukoba navijačkih skupina. Kako piše portal Hooligans.cz koji je objavio snimku, pristalice Dinama provocirale su i napale Armadu prije nego što je stigla policija.

Na snimci se vidi napad manje skupine huligana koja se potom razbježala pred očima policajaca. Iz karlovačke policije nisu se oglasili o ovom okršaju pa nije poznato ima li ozlijeđenih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK
SPEKTAKLI

VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK

PSG je u čudesnoj utakmici srušio Barcelonu! Utakmica prepuna šansi i golova, pravi europski spektakl. Manchester City i Joško Gvardiol su s 5-1 potopili AEK Lovre Majera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026