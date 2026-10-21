Nakon riječke pobjede u Karlovcu kaos. Huligani napali Armadu prije dolaska policije
Huliganski napad u Karlovcu. Šaketali Armadu pa pobjegli
Nogometaši Rijeke pobijedili su Karlovac 1919 rezultatom 4-1 u utorak na stadionu uz Koranu i plasirali se u četvrtfinale Hrvatskoga nogometnog kupa, a utakmica je imala i treće poluvrijeme.
Naime, na nasipu kraj stadiona Branko Čavlović Čavlek došlo je do sukoba navijačkih skupina. Kako piše portal Hooligans.cz koji je objavio snimku, pristalice Dinama provocirale su i napale Armadu prije nego što je stigla policija.
Na snimci se vidi napad manje skupine huligana koja se potom razbježala pred očima policajaca. Iz karlovačke policije nisu se oglasili o ovom okršaju pa nije poznato ima li ozlijeđenih.
20.10.2026🇭🇷Karlovac - Rijeka, cup, Few Dinamo lads provocate for fight Armada Rijeka after match near stadium, small confrontation before police arrived, click here for more: https://t.co/6XqteHNBPS All in one place. Tap to download. 🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/vHCxxrNPVT— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 20, 2026
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