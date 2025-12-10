Obavijesti

HVALEVRIJEDNA GESTA

Humanitarni vaterpolski turnir na zagrebačkim Utrinama...
Sav prihod od turnira ići će za kupnju opreme u Dječjem domu u Nazoroj

Mnoštvo vaterpolista i jedan plemeniti cilj. Usrećiti, koliko se to može u blagdansko doba, najmlađe.

Na bazenima u zagrebačkim Utrinama 20. prosinca 2025. godine održat će se drugi po redu humanitarni vaterpolski turnir za Dječji dom u Nazorovoj. Program počinje u 9 sati i traje do 12 sati, a završit će prigodnim zajedničkim ručkom.

- Želimo pomoći Dječjem domu u Nazorovoj te sakupiti novac za potrebe nabavke opreme. Kotizacija po ekipi iznosi 150 eura, a svi sudionici i prisutni moći će priložiti donacije. Također, moguće ih je uplatiti na IBAN (HR0323900011100013767) - kaže inicijator turnira Marko Globan. 
 

