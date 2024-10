Hummels opleo po Realu nakon ceremonije Zlatne lopte: 'Ono što su napravili nalik je Trumpu'

Mats Hummels (35) opleo je po Viniciusu i Real Madridu zbog bojkotiranja ceremonije dodjele Zlatne lopte, koja je pripala Španjolcu Rodriju (28) koji je s "furijom" osvojio Europsko prvenstvo i Premier ligu s Manchester Cityjem. "Kraljevski klub" ostao je šokiran nakon vijesti da će Rodriju pripasti Zlatna lopta i burno je reagirao. Nitko iz Reala nije došao u Pariz.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Modrićeva vanjska | Video: Real Madrid C.F.

Hummels, donedavni branič Borussije Dortmund, koja je u lipnju izgubila u LP-u od Reala, osvrnuo se na cirkus koji se dogodio prije i nakon svečane ceremonije koja se u ponedjeljak održala u Parizu.

- Na neki način je to politički i diplomatski potez. Real nije osvojio 'izbore'... Taj je potez bio pomalo nalik na Donalda Trumpa. Nažalost, to je nepoštivanje svih onih koji su došli na ceremoniju. To je loše - rekao je Hummels na njegovom podcastu Alles ist Schwer pa dodao...

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

- Rodri je igrao finale FA kupa, Premier ligu, Euro 2024, izgubio tek jednu od zadnjih 80 utakmica i zabija važne golove. Nema sumnje, nagradu je mogao zaslužiti i netko iz Reala. Ali sjajni igrači igraju u drugim klubovima. Ima jako puno sjajnih igrača. Jako je ružno što im nisu dali počast - zaključio je Hummels.

Inače, Hummels je nakon Borussije otišao u Romu, a sada surađuje s hrvatskim trenerom Ivanom Jurićem.