Hvala Lesnaru: Miočić najbolji kad mu baš nitko ne daje šansu

Brock Lesnar službeno je otišao u MMA mirovinu. Za dobrobit teške kategorije UFC-a to je možda i najbolja stvar koja se mogla dogoditi. Američki kečer svojim povlačenjem otvorio je put Stipi Miočiću prema toliko željenom revanšu s Danielom Cormierom u borbi koja će održati ravnopravnost unutar divizije.

Lesnar je marketinški isplativ i tu nema dvojbe, no apsurdno bi bilo da borac koji je poznatiji po doping skandalima nego doprinosu MMA-u dobije priliku za titulu kraljevske kategorije, a čak nije ni član rostera. Stipe Miočić na koncu će ipak dobiti što je čekao godinu dana i u kolovozu će odraditi revanš protiv čovjeka koji mu je uzeo titulu.

They will run it back in Anaheim!@DC_MMA 🆚 @StipeMiocic 2 headlines #UFC241 Aug. 17! pic.twitter.com/FBEsS4qFAT