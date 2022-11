'Hvala Srni na pohvali da sam bio bolji od njega. Nisam ribar, ali sam ga naučio jesti salpe'

Nisam imao priliku pročitati knjigu, ali čuo sam da je moj nekadašnji suigrač Darijo Srna napisao neke lijepe stvari o meni. Moram priznati da me iznenadio, a nadam se i da će mi poslati knjigu s posvetom. Drago mi je da je uspio, ako je itko zaslužio da uspije, onda je to on, sve je izborio radom i čvrstim karakterom, kazao nam je Damir Klinčić, Srnin suigrač iz kadetskih i juniorskih dana koje su obojica proveli na Poljudu i u reprezentaciji.