Hvalospjevi za Benzemu: On je Spiderman i anđeo čuvar, baka, najbolji nogometaš na svijetu!

Ne igram nogomet da budem najbolji na svijetu, već zbog noći poput ove, rekao je nakon još jedne vrhunske partije trenutno ponajbolji napadač svijeta Karim Benzema (34) iz redova madridskog Reala.

Njegova je momčad na korak do prolaska u polufinale Lige prvaka nakon što su u gostima slavili s 3-1 protiv Chelseaja, a on je postao prvi nogometaš koji je zabio tri gol protiv 'bluesa' i to za samo 46 minuta utakmice. Bio je to njegov drugi hattrick u dvije utakmice nakon što je svojim golovima srušio i francuski PSG (3-1).

Počeo je Ramazan pa vidimo mnoge igrače kako usred utakmice jedu energetske pločice i uzimaju ugljikohidratne gelove, a nekima to i više odgovara. Barem je tako rekao Karim u posljednjem intervjuu za Esquire, a na terenu izgleda čudesno. Istrčao je dionicu i prevario Mendyja i Rüdigera za treći gol, a francuski mediji počastili su ga naslovima poput 'Karim za užitak', u L'Equipeu, 'Benzema, gospodar prvaka' u talijanskoj Gazzetti itd.

A sad dolazi na vidjelo ono što se dugo spominjalo. Kad je tamo bio Cristiano Ronaldo (37), Francuz je sve servirao i bio u nekoj sjeni sjajnog Portugalca. Pa je isto morao napraviti za Garetha Balea (32) i Edena Hazarda (31), ali onda je nakon nekog vremena shvatio da treba stupiti na scenu i napravio to u velikom stilu.

Ove sezone je u 36 utakmica zabio 37 golova, dva uzastopna hattricka u Ligi prvaka i samo možemo čekati što nam je sljedeće pripremio. A veliki Iker Casillas počastio ga je na Twitteru.

- K9 je Spiderman. K9 je Wolverine. K9 je vratar u vrašoj zgradi. K9 je vaš najbolji prijatelj. K9 je vaša baka. K9 je predsjednik Amerike. K9 je instruktor s kojim skačete padobranom. K9 je vaš anđeo čuvar. K9 je Bog! Karim Benzema!

Golmani ga se već sad boje i često griješe pred njim (op. a. Donnarumma, Karius, Mendy, Ulreich), a tek slijede nominacije za Zlatnu loptu. A ako je netko trenutno prvi favorit za to...

