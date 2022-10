I bivši šef dolazi na Dinamovu utakmicu sezone! Nenad Bjelica na okršaju 'modrih' i Salzburga

Bivši trener Dinama i Osijeka, Nenad Bjelica, vraća se na Maksimir, ali ovog puta u ulozi gledatelja. Kako piše Večernji, Bjelica će uživo na zagrebačkom stadionu gledati okršaj Dinama i Salzburga u četvrtom kolu Lige prvaka!

Podsjetimo, sredinom travnja 2020., Bjelica je napustio klupu 'modrih' zbog neslaganja s upravom nakon čega je u Maksimir dolazio kao trener Osijeka, s kojim je, također, nedavno prekinuo suradnju.

Rasprodani maksimirski stadion dočekat će tako Austrijance, a u svečanoj će loži biti bivši trener koji je s 'modrima' osigurao prvo prezimljavanje u Europi nakon. Možda ga je Čačić i zatražio poneki savjet kao stručnjaka za austrijski nogomet...

- Vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat, ovo je ozbiljno natjecanje, ovo je Liga prvaka. Nije lako osvajati bodove u našoj skupini, ali Dinamo je otvorio tu skupinu s pobjedom protiv Chelseaja, to diže apetite u javnosti i kod naših igrača. Bilo je dosta kritika, ali kada vidite na koji smo način došli do Lige prvaka i koliko smo golova dali, to je za respekt. Utakmice u Milanu i Salzburgu su pokazale da nam malo nedostaje, možemo li to preskočiti vidjet ćemo u sljedeće tri utakmice - rekao je trener Dinama uoči utakmice.

