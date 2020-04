I Hajduk ipak reže plaće: Ako uđu u LP ili EP vraćaju im sve!

Predsjednik Hajduka Marin Brbić i njegov savjetnik Mario Stanić sastali su se s predstavnicima igrača, dvojicom kapetana Mijom Caktašem i Josipom Juranovićem, predstavnikom stranaca Jairom te predstavnikom 'mlađe garde' Darkom Nejašmićem, kako bi im predočili buduće planove i poteze kluba vezane uz financije. Ono što je za sve u Hajduku važno je da će sva primanja do 1. travnja ići u punom iznosu, dakle plaća koja redovito sjeda svima na račune do 15. u mjesecu, bit će i za ožujak isplaćena u cijelosti, a razgovori se odnose samo na razdoblje iza 1. travnja.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako neslužbeno saznajemo, Brbić i Stanić su igračima predložili model sličan Dinamovom, no ipak nešto povoljniji za igrače koji bi se bespovratno odrekli samo 20% svojih primanja, dok bi im 40% bilo vraćeno nakon šest mjeseci od prve odigrane utakmice. No, ako igrači izbore plasman u skupinu Lige prvaka ili Europske lige mjere odmah prestaju i klub se obvezuje isplatiti im u obliku premije kompletan iznos kojeg se sada odriču, dakle teret krize praktično ne bi ni osjetili. Plaće će biti rezane u istom postotku i čelnicima kluba, dok će ostalim zaposlenicima rezovi biti manje bolni, a oni koji primaju najmanje dobivati će plaće u punom iznosu.

- Hajduk je zauzeo stav da samo jedinstvena momčad postiže uspjehe, a momčad je cijeli klub, svi smo jedna cjelina i tako se moramo ponašati i u ovim kriznim vremenima – prenijeli su nam iz Hajduka, ne želeći ulaziti u detalje predloženih mjera.

Neslužbeno saznajemo i kako su četvorica igrača koja su bila na sastanku prijedlog ocijenili realnim i očekivanim, svjesni su i oni situacije u kojoj se klub nalazi, no prijedlog čelnika kluba sada moraju ''prodiskutirati'' sa suigračima, nakon čega će se svi pojedinačno izjasniti. Većini je prijedlog prihvatljiv i prihvatiti će ponuđeno, a svega nekolicina kojima istječu ugovori i koji su u drugom planu te i onako namjeravaju otići iz Hajduka, su za sada rezervirani pa će s njima biti obavljeni pojedinačni razgovori. No riječ je navodno samo o trojici ili četvorici igrača, tako da bi cijeli ovaj proces trebao proći poprilično mirno i bezbolno.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Veći dio nogometne javnosti već gotovo mjesec dana intrigira zbog čega se Hajduk tako dugo nije odlučivao na ovaj nepopularan potez, no odgovor je poprilično jednostavan i jasan. Naime, prije odluke FIFE klubovi i onako nisu imali pravnu podlogu za rezanje plaća igračima, pogotovo ne za primanja u mjesecima prije krize, mjesecima u kojima se i treniralo i igralo. Dodatno, Hajduk u svom budžetu i onako nije imao ukalkulirane značajnije prihode u razdoblju od travnja do srpnja, kada u pravilu i nema velikih utakmica ni transfera, tako da su sredstva za plaće i život kluba osigurana ranije. Sada, kad postoji pravni okvir i opravdani razlog za rezove, čelnici Hajduka pokrenuli su razgovore s igračima, vjerujući kako će prijateljski i partnerski odnos polučiti bolje rezultate od prisile i jednostranih odluka na koje se odlučio najveći konkurent Dinamo.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

U dijelu javnosti također se pojavila i informacija kako su Hamza Barry i Basel Jradi odbili prijedlog Hajduka o rezanju plaća te kako sigurno odlaze s Poljuda na kraju sezone, no to nije istina. Kao što smo već pisali, Hajduk je produžio ugovor s Baselom Jradijem i on sigurno ostaje na Poljudu, a još uvijek se pregovara i s Hamzom Barryjem kojeg bi Hajduk želio zadržati, no i onako teške pregovore dodatno je zakomplicirala trenutan situacija i obustava svih aktivnosti. Službena objava potpisa ugovora s Jradijem odgođena je do povratka momčadi treninzima i utakmicama.