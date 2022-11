I Hrvati su vlasnici nekih ludih rekorda svjetskih prvenstava

Znao sam da mi je to drugi žuti karton, ali kako me sudac nije poslao van, nisam ni ja reagirao. Toliko sam htio pobijediti da sam ostao u igri. Pritom me spasio moj australski naglasak, zbog čega se sudac Graham Poll zeznuo i moj žuti karton upisao Australcu s istim brojem, Craigu Mooreu.

Prepričao je tako Josip Šimunić trenutak koji je ušao u nogometnu povijest. Na Svjetskom prvenstvu 2006. u remiju Hrvatske i Australije 2-2 postao je jedini igrač koji je dobio tri žuta kartona. Dakako, sučevom pogreškom.

- Nakon utakmice prišao sam mu dati ruku, on je to odbio i onda sam mu još nešto dobacio pa mi je pokazao i taj treći žuti karton te me isključio - dodao je Joe.

Foto: PROFIMEDIA

A on je vlasnik samo jednog od (ludih) rekorda svjetskih prvenstava, koje drže Hrvati. Robert Prosinečki jedini je igrač koji je na SP-ima zabio golove za dvije reprezentacije: 1998. za Hrvatsku, a osam godina ranije za Jugoslaviju. Bilo je to u Italiji 1990., kada su Prosinečkog proglasili najboljim mladim igračem SP-a.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je imala jednu Zlatnu loptu SP-a (Modrić 2018., dok je Šuker 1998. bio Srebrna lopta) i dvije Zlatne kopačke (Šuker 1998. i Dražan Jerković, koji je 1962. podijelio titulu prvog strijelca s još četvoricom igrača). Mario Mandžukić ušao je, pak, u povijest kao jedini igrač koji je u finalu SP-a zabio gol i autogol.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rekordnu prodaju piva - što Katar sasvim sigurno neće nadmašiti - drži SP 2010. u Južnoafričkoj Repubici, gdje su prodali više od 750.000 litara, odnosno 3,170.064 piva! Hakan Sukur strijelac je najbržega gola u povijesti, u meču za broncu 2002. između Turske i Južne Koreje zabio je nakon 10,8 sekundi.

Foto: Dreamstime

Katar je postao 80. reprezentacija koja je nastupala na SP-u, Njemačka ima najviše utakmica (106) i golova (224), Brazil najviše nastupa (20), a Island je najmanja država sudionica, sa 334.000 stanovnika.

