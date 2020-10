\u0160to to? To da je UN-ova organizacija World Food Programme dobila - Nobelovu nagradu za mir za 2020. godinu. Odnosno, jo\u0161 malo va\u017enije, da je u njoj svoju nimalo malenu ulogu odigrala upravo hrvatska tenisa\u010dica Mariana Dra\u017ei\u0107 (25). Drugim rije\u010dima, i Hrvatica slavi Nobela!

<p>Stigao mi je mail koji mi je poslala moja mentorica Viktoria i, priznajem, bilo mi je isprva malo "šokovito" i nisam mogla vjerovati. Zahvalili su mi se što sam dio svega, ali mislim da je to i trebalo biti tako.</p><p>Što to? To da je UN-ova organizacija World Food Programme dobila - Nobelovu nagradu za mir za 2020. godinu. Odnosno, još malo važnije, da je u njoj svoju nimalo malenu ulogu odigrala upravo hrvatska tenisačica Mariana Dražić (25). Drugim riječima, i Hrvatica slavi Nobela!</p><p>- U toj organizaciji ja imam svoj tim "Letlovelead" koji broji oko 800 članova i preko aplikacije "Share The Meal" prikupljam hranu za gladnu djecu, izbjeglice, stradale u Bejrutu... Ukupno smo skupili 85 milijuna obroka, a ja sa svojim timom više od 25 tisuća.</p><p>Mariana, jedna od ambasadorica World Food Programmea, priključila se toj organizaciji još u ožujku taman kada je svijetom ovladala pandemija korona-virusa. I uspon je bio strelovit. U samo tri tjedna prikupila je 5000 obroka. Zapravo, prvo novčane svote koje se potom preračunavaju u obroke.</p><p>- Tako je. Netko, primjerice, može donirati 30 eura, a budući da je svaki obrok 50 centi, jedno dijete s tim novcem nahranjeno je za dva mjeseca. Evo, meni su među donatorima bili nogometaši <strong>Šime Vrsaljko, Marko Rog, Filip Bradarić, skijaš Filip Zubčić</strong>...</p><p>Kako ta distribucija hrane uopće izgleda?</p><p>- Šalje se zrakoplovima, a onda dostavlja i dronovima. Prvi je izazov bio malo zeznut jer je taman eruptirao korona virus i morali smo omogućiti dostavljačima da to sigurno odrade. Bilo je baš kritično. Biram li ja lokacije na koje će ići hrana? Ne, moje je samo da prihvatim, ali te su lokacije i ta djeca ionako ono što bih sama odabrala. Evo, pozivam i ovim putem sve koji se žele priključiti mom timu da to učine preko aplikacije "Share The Meal".</p><p>Simpatičnoj Brelanki, koja i dalje čeka povratak teniskoj svakodnevici, ovo je prvo humanitarno iskustvo.</p><p>- Oduvijek sam imala želju biti dio tih organizacija poput UNICEF-a i sličnih koje pomažu drugima. Mislim da je to trenutno najpotrebnije. Jer, ako ima gladnih, onda ima i rata - završila je Mariana koja, uz tenisku karijeru, nastavlja odlučno i s ovom humanitarnom koja je odmah kulminirala Nobelom. Za pljesak.</p>