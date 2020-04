U samo tri tjedna prikupila je 5.000 obroka za gladnu djecu

Dok svijet sporta miruje neki su se sportaši posvetili raznim aktivnostima, a naša tenisačica Mariana Dražić priključila se globalnoj akciji ''Share the meal'' te u samo tri tjedna skupila 5.000 obroka za gladnu djecu diljem svijeta.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zbog trenutne situacije u svijetu i pandemije korona virusa ne bismo trebali zaboraviti da gladnih ima tijekom cijele godine i da oni trebaju našu pomoć. Zato sam izrazito ponosna što sam svoj zadani godišnji cilj od 5.000 obroka uspjela realizirati u samo tri tjedna – kazala je Mariana i dodala:

- Po tko zna koji put se potvrdilo da zajedno možemo svijet napraviti boljim mjestom te se nadam da ćemo nastaviti davati podršku i pomoć kao i do sada. Zajedno sa UN-ovom organizacijom ''World food program'' i ''Share the meal'' planiram nastaviti prikupljati donacije za gladnu djecu, s dodatnim fokusom na olakšavanje i pomaganje onima koji su konstantno ugroženi zbog doticaja sa oboljelima, a to je medicinsko osoblje.

Foto: Mladost Kaštela

Zbog cijele ove situacije Mariana je trenutno kod kuće u Brelima, gdje trenira i priprema se za nastavak teniske sezone, a paralelno i dalje pokušava proširiti akciju.

- Sve što trebate za pomoći je skinuti aplikaciju “Share the meal”, pronaći moj tim #Letlovelead i donirati jednim klikom... - zaključila je simpatična Mariana.