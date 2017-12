I jedna kopačka mu je dovoljna: Bosonogi Messi uništio je Real

Moralo je to biti nešto posebno, ipak se radilo o 200. asistenciji za Barcelonu u svim natjecanjima. Ovaj put učinio je to s jednom kopačkom, nakon što se poigrao s Marcelom i vratio za Aleixa Vidala koji je pogodio za 3-0 u Madridu.

Messi casually having assists at Bernabéu while running on his sock. pic.twitter.com/ltPNJMnZPC