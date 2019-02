I kolcem i lancem: Što su vam pak češki konji nažao učinili?!

Plzen, 15 sati. Dan utakmice. Sunce i jeftino pivo okupili su stotine Boysa na glavni trg. Fotkanja s domaćim djevojkama, pjesma, postavljanje zastava...

- Buraz, ovo bi moglo biti sjajno, samo da uđemo na stadion - priča se po stolovima pivnica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

E, da, samo da je ući na stadion. Samo najveći sretnici, njih 400-injak ima ulaznice. A u Plzenu ih je gotovo 2000. No, dobro, već će se nešto smisliti, razmišljaju. Razmišlja i češka policija, pa oko 17 sati zatvaraju sve kafiće i pivnice u gradu. Odnosno, ne puštaju Hrvate

- Žao mi je, puni smo, ne možete unutra - govore u svakom kafiću, iako je s mjeseca vidiljivo da ima mjesta.

Nešto kao u Munchenu kada uoči susreta Bayerna i Dinama u najveću pivnicu u Bavarskoj nisu pustili hrvatske državljane. Gostovala je kasnije Benfica, Ajax, Juventus i svi navijači najnormalnije su ulazili, samo Hrvati toga dana ne... Ali, vjerojatno smo za takav tretman djelomično i sami krivi.

Pa kad se već ne može u kafiće i pivnice, korteo navijača kreće prema stadionu.

- Bez incidenta. Nema sra..., idemo u miru, pjesma, navijanje. Vi na kraju, nemojte ništa bacati - poručuje jedan od Boysa.

No, u zraku se osjeti koliko je naelektrizirana atmosfera. U parku ispred stadiona 1500 navijača, oko njih 30 policajaca, desetak zaštitara, a dijeli ih tek jedna metalna ograda visine 60-ak centimetara. Samo jedna ograda. Ako ste samo jednom bili s Boysima negdje u gradu, sada ste već mogli biti prilično sigurno da kreće sra... I krenulo je.

Počeli su lupati po vratima, zapaljene su i prve baklje koje su letjele prema zaštitarima, ulijeće policija na konjima, a tada jedan od huligana tu ogradu, koja ih je nekim čudom trebala zaustaviti, uzima i baca na policijskog konja!

[video: 1204388 / ]

Policija vidi da je vrag odnio šalu, ne može smiriti huligane i baca suzavac. Plaču svi, od najmlađih do najstarijih. Od huligana do djevojaka s Dinamovim šalovima.

Srećom, sve se brzo smiruje, no u zraku ostaje pitanje "Što s navijačima bez ulaznica"? Policija razgovara s organizatorima, voki -tokiji "gore", baltazarovski smišljaju riješenje... Jer, nitko ne želi 1500 razularenih navijača u centru grada.

- Sve ćemo ih pustiti unutra, isto je bilo i kad je gostovala Roma. Lakše ih je kontrolirati kad su svi na stadionu - objašnjava nam policijac, uzima megafon i isto ponavlja navijačima Dinama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ajde, osjeti se neko olakšanje, no sada svi žele što prije na stadion. Opet kreće naguravanje, a situaciju opet smiruju sami - Boysi.

- Svi ćemo ući na tribinu, nemoje se naguravati. Polako, jedan po jedan, bez izazivanja problema. Ne želimo probleme, svi ćemo ući. Ako nešto netko napravi, svi lete sa stadiona - poručuje preko megafona vođa navijača.

No policija mijenja dogovor i pušta samo one s ulaznicama. A to znači da više od tisuću navijača mora ostati vani. A to pak znači samo jedno - nevolju.

Hladnoća je sve veća, živci su sve tanji i opet se u zraku osjeti da neće biti dobro. A onda stiže druga frakcija BBB-a... Ako je i bilo izgleda da se izbjegnu neredi, sada ne postoje. Kreće šaketanje, pršte udarci, a policija opet ulijeće. I to s osam divovskih konja. Policajci na konjima izgledaju zastrašujuće. U rukama imaju pendrek od valjda tri metra, kako bi mogli dohvatiti huligane i sa sedla.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U jednom trenutku policajac na konju, kao u kaubojskim filmovima. ulijeće među navijače, a jedan od huligana, staje ispred konja u boksačkom gardu! Da, kao da je s druge strane neki sparing partner u ringu, a ne policijski konj. Samo jednom u životu vidjeli smo da je netko nokautirao konja, bio je to Arnold Schwarzenegger u filmu Conan. Gleda huligan, gleda konj. I nitko ne uzmiče.

I trajalo bi to vjerojatno još i danas da konj nije okrenuo glavu i da se policija nije povukla. Na stadionu se igra već 41. minuta, Dani Olmo zabija, Dinamo vodi, a ispred stadiona još traje bitka.

- Ne možete na stadion, ali možete u grad - objavljuje policija i kolone navijača odlaze.

Organizatori i policija mogu odahnuti. A, ako ćemo iskreno, bio je ovo i njihov veliki propust. Mjesecima su iz Hrvatske dobivali informacije da ne mogu na istoj tribini biti zaraćene strane, da puste navijače s ulaznicama... No policija se na sve to oglušila. Hrvatske navijače, koji su ulaznice za Istok i Zapad, kupili mjesecima ranije, nisu puštali na stadion. Nisu puštali ni one koji su na dan utakmice uredno kupili ulaznicu.

Na kraju, bilanca je 11 ozlijeđenih, deset lakše, jedan teže. A onaj konj na kojeg je huligan bacio metalnu ogradu je dobro. Jer, u cijeloj priči nikako nam ne ide u glavu što su krivi konji?!