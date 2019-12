I Modrić prijeti Dobermannu, a Cvjetno i Biberon veliki favoriti

Već 49. izdanje Kutije šibica stiglo je do Štefanja. Danas će se u dvojci Doma sportova odigrati četvrtfinalne utakmice glavnog, te polufinalni dvoboji veteranskog i ženskog turnira. Svim malonogometašima posebna je draž osjetiti Štefanje na Kutiji, tribine su tog dana već godina ispunjene do posljednjeg mjesta, a budite sigurni nešto slično očekuje nas i danas.

U popodnevnom terminu zaigrat će žene, kasno poslijepodne je rezervirano za veterane, dok će tijekom večeri 'haklati' seniori.

CB Dobermann - Oštrek gradnja i Hudek trgotrans

Već prvi četvrtfinalni dvoboj večeri, ogled između CB Dobermanna i Oštrek gradnje Hudek trgotransa malonogometni zaljubljenicima nudi mnogo uzbuđenja. Ulogu favorita na strani je Dobermanna, osvajača Kutije šibica iz 2015. godine. Istina, igrački kadar Dobermanna danas je nešto drugačiji, no zagrebačka momčad i dalje u svojim redovima ima sloveske malonogometne reprezentativce (R. Mordej i Čujec), te čitav niz dokazanih imena (Luketin, Banek, Horvat...) na našim malonogometnim parketima.

Oštrek gradnja i Hudek trgotrans (Đurman, Marić, Cerovec, Šestak, Malnar, Oštrek, Modrić, Stolnik, Piskač, Cvrtina, Kovačec, Slunjski) u svojim redovima nema tako zvučna imena, niti malonogometne reprezentativce, ali su se u dosadašnjem dijelu turnira pokazali kao prava klapa, vrlo snažan kolektiv. A njihove boje brani i - Luka Modrić. Naravno, nije riječ o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije, ali i ovaj je Luka pravi znalac, igrač na kojeg će Dobermanni morati pripaziti.

Svadbeni salon Bagušić & Goodlife fitness - Cvjetno Poliklinika Milojević

Poslije njih na parket 'dvojke Doma sportova' istrčat će Svadbeni salon Bagušić & Goodlife fitness i Cvjetno Poliklinika Milojević. Svadbeni salon Bagušić & Goodlife fitness (Baćak, Stipić, Mandurić, Landeka, Serdarušić, Penava, Bakula, Z. Begić, D. Begić) su dvoboj osmine finala prošli na penale, a sada ih na Štefanju očekuje još jedan od favorita ovogodišnjeg turnira. I osvajač Kutije šibica iz 2017. godine.

Cvjetno Poliklinika Milojević proteklih se godina nametnula kao jedna od ponajboljih momčadi Kutije šibica, ove godine u svom rosteru imaju niz hrvatskih reprezentativaca poput Novaka, Grcića, Matoševića, Kanjuha, Grbeše..., a tu su još Herceg, Maloševac, Majić, H. Penava, Đulvat, Mužar, Prgomet, I. Penava i Mudronja. Najbolji strijelac Cvjetnog, još jedne momčadi koja s pravom priželjkuje odlazak do samoga kraja, za sada je s pet golova Vedran Matošević, najbolji igrač i strijelac Kutije iz 2016. godine.

Restoran Dioniz CBA 1 - Pizzeria Stari Zagreb Borongaj lugovi

U trećem četvrtfinalnom obračunu sastaju se Restoran Dioniz CBA 1 (Medvedec, D. Colarić, Jendriš, Čerkez, Pluščec, J. Colarić, Slišković, Ćosić, Babić, Boroša, Azinović) i Pizzeria Stari Zagreb Borongaj lugovi (Piplica, Kunštek, Gudasić, Dušak, Pandurević, Ezgeta, Markić, Pisačić, Gatarić, Škugor, Bojić). Restoran Dioniz CBA 1 je u posljednjem dvoboju na penale svladao moćnu Tiskaru Keershoffest, još jednu momčad prepunu prvoligaških malonogometnih imena. I Pizzeria Stari Zagreb Borongaj lugovi iza sebe ima jednu osvojenu Kutiju šibica, onu iz 2016. godine.

Biberon Makarska - Tupek Auto

Spektakl za kraj začinit će Biberon Makarska i Tupek Auto. I Biberon je momčad prepuna sjajnih malonogometaša (Stojkić, Bilić, Jelavić, Sesar, Blago, Martinac, Šamija, L. Suton, J. Suton, Hrkač, Perić, Novak, Perković), među kojima su i brojni hrvatski reprezentativci poput Franka Bilića, Duška Martinca, Tihomira Novaka ili Josipa Sutona. Dapače, Biberon je lakoćom na ovom turniru 'uništio' (6-0) i prošlogodišnjeg osvajača Quatro Leones.

S druge strane stajat će im Tupek Auto (Miklec, Spajić, Gavrić-Tomić, J. Jurić, Jamičić, Mašić, Gusković, Matković, Čavlina, T. Jurić, V. Jurić), prilično tvrda i atraktivna momčad koja u četiri dosadašnje utakmice na Kutiji šibica ima gol-razliku 16-1!? A to je dovoljno upozorenje i za, ipak za nijansu kvalitetniji, Biberon.

Glavni turnir, četvrtfinale: CB Dobermann - Oštrek gradnja i Hudek trgotrans (18.00), Svadbeni salon Bagušić & Goodlife fitness - Cvjetno Poliklinika Milojević (19.00), Restoran Dioniz CBA 1 - Pizzeria Stari Zagreb Borongaj lugovi (20.00), Biberon Makarska - Tupek Auto (21.00)

Najbolji strijelci:

7 - Muminović (MNK Clio)

6 - Tarle (MNK Sveti Antun Korčula), Duvnjak (Pimont Zagreb Staklo Matić), Golenja (Khala restaurant & bar)

5 - Matošević (Cvjetno Poliklinika Milojević), J. Colarić (Restoran Dioniz CBA 1), Mladen (Prigorski.hr / 123design), Grozdek (Dječji nogomet)

Veteranski turnir, polufinale: Podstrana - KMN Meteorplast (16.10), Sava sport Kick it like Niki - Senjak hoteli (17.00).

Najbolji strijelci:

8 - Poldrugač (Sava sport Kick it like Niki)

6 - Buljan (Podstrana), Mehadžić (Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić)

5 - Bogdanović (Air cash), Lalvić (Sava sport Kick it like Niki), Korošec (Ćosić transport), Leko, Jukan (Senjak hoteli), Karabogdan (Hotel Maestrali-Ariva), Vastić (Restoran Spare ribs), Adilji (Stomatološki centar Flegar)

Ženski turnir, polufinale: MC Plus Sveta Nedjelja - Konoba Tomić Brač Beach bar Cool Split (14.30), MNK Cvjetno Poliklinika Milojević - Stomatološki centar Flegar (15.20)