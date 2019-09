I najveći su s 34 godine kazali 'zbogom' Hrvatskoj. Ne i Luka

S 37 godina, četiri mjeseca i 27 dana Dražen Ladić najstariji je igrač koji je nastupio za reprezentaciju. No ako uzmemo da golmani imaju dulji rok trajanja, Niko Kovač nastupio je protiv Ukrajine s 36 godina, 11 mjeseci i 27 dana.

Na dan utakmice protiv Azerbajdžana Luka Modrić proslavio je 34. rođendan. A s toliko godina su i najveći hrvatski igrači odlazili u zaborav. Ne i Luka, koji u “veteranskim” godinama igra maestralno, duša je i tijelo reprezentacije, vođa na terenu i izvan njega. I zabio je pritom gol u remiju u Azerbajdžanu (1-1), 15. u reprezentaciji.

Davor Šuker bio je veličanstven napadač, s 45 golova i danas je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, no u Lukinim godinama, ruku na srce, bio je marginalan igrač. Na Svjetsko prvenstvo 2002., kad je imao 34 godine, izbornik Mirko Jozić pozvao ga je zbog starih zasluga.

No već u prvoj utakmici, protiv Meksika, shvatio je pogrešku. Šuker više nije mogao i ta utakmica 1. kola bila mu je posljednja u karijeri. Igor Štimac s 34 godine se umirovio, pa nije ni bio na popisu igrača za SP 2002., kao ni Aljoša Asanović, koji se umirovio u veljači te godine.

Zvonimir Boban, kojeg su mnogi smatrali najvećim hrvatskim igračem, od reprezentacije se umirovio s 31 godinom. U Lukinim godinama više nije igrao ni u klubu. Posljednji klub, kad je imao 33 godine, bila mu je Celta iz Viga. Za španjolski klub odigrao je samo šest utakmica, shvatio je da sjedenje na klupi za igrača njegove povijesti nije opcija i odlučio je završiti karijeru.

Istina, Niko Kovač igrao je za Hrvatsku s 34 godine, no na klupskoj razini nije bio ni blizu Luke. Niko je u to vrijeme igrao za Herthu, a poslije je prešao u Salzburg. Igrao je i Ivica Olić do 36. godine za Hrvatsku, bio je i ostao jedan od onih igrača koje svi cijenimo i obožavamo, no na klupskoj razini u Lukinim godinama igrao je za Wolfsburg, poslije za HSV.

- Osjećam se dobro i igrat ću za Hrvatsku dokle god budem mogao - rekao je Modrić.

Za Hrvatsku je odigrao 124 utakmice, ispred njega je samo Darijo Srna, koji ima 134. Lukina želja je postati igrač s najviše nastupa u povijesti i potom se umiroviti. Nedostaje mu još deset utakmica. To su tri utakmice u kvalifikacijama, nekoliko prijateljskih i barem pet-šest na Euru. Recimo, do finala. A potom, kapetane, kako srce odluči...