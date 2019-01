I najveći puste suzu: Federer se rasplakao pred kamerama...

Roger Federer jedan je od najvećih tenisača ikad. On je jedan od onih koji vam se uvuku u kožu zbog svojih gospodskih manira i nevjerojatnog znanja koje posjeduje. Švicarac je potpuno obilježio "bijeli sport" i zapisao se u njegovu povijest osvajanjem 20 Grand Slamova, a sa 36 godina i dalje tjera po svome te osvaja trofeje.

Poznat kao vrlo emotivna osoba, Federer je često znao zaplakati nakon teško izborenih pobjeda, ali nikada se nije rasplakao u javnosti kao ovaj put. Švicarac je uoči početka prvog Grand Slama sezone, Australian Opena, odradio intervju za CNN u kojem se prisjetio Petera Cartera, čovjeka koji je zaslužan za njegove uspjehe.

- Peter je bio jako bitna osoba u mom životu i on me naučio svemu, zbog njega sam bio igrač kakav jesam. Ajme, tako mi fali. Nadam se da bi bio ponosan na sve što sam postigao - rekao je Federer i zaplakao pred kamerama.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



Our exclusive interview: https://t.co/AJM6UXgt6H pic.twitter.com/g9aiylaKy8