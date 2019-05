I Papa i dida bili su Torcida: Od hajdukovca dobio iskaznicu...

Velikan iz Splita, Hajduk, dobio je novog i posebnog člana. Poglavar Katoličke crve Papa Franjo već je imao Hajdukov dres, a sad je postao i član Hajduka. A za to sve je zaslužan Josip Jandrijević, jedan vatrogasac iz Primoštena.

- Dolazim sebi, danas mi je još i rođendan. Osjećaj se ne može opisati, još uvijek pokušavam skupiti emocije. Da nemam slike, ne bih vjerovao. Dva puta u dvije godine biti kod Pape, vjerojatno najpoznatije osobe na svijetu. Njemu svi žele doći, i vjernici i nevjernici, pogotovo ovom Papi koji ima tu neku karizmu, energiju, privlači ljude - rekao je Josip za Vijesti.hr, a iz Vatikana se vratio prije nekoliko dana.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Prvi put je tamo bio prije dvije godine kada je Papi dao dres. Franjo je inače veliki ljubitelj nogometa, a dres je primio unatoč tome što je veliki navijač argentinskog San Lorenza za koji navija još od djetinjstva.

- Razgovarali smo životu, ja sam inače vatrogasac, zanimalo ga je kako to da mlada osoba bude tako ambiciozna i uporna, rekao sam mu da mi je uskoro i rođendan pa mi ga je čestitao i zagrlio me. Dao sam mu prije dvije godine dres Hajduka, a ovaj put člansku iskaznicu pa se nasmijao. Iako je to više pro forme jer on ne smije biti član. Prepoznao je Split, rekao da je tamo jako lijepo. Papa se potpisao na neke slike, blagoslovio neke predmete koje nosim doma - dodao je Josip.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Odnos između Poglavara Katoličke crkve i Hajduka oduvijek je poseban. U povijesnoj sezoni kada su 'Bili' igrali četvrtfinale Lige prvaka protiv Ajaxa posjetili su Papu Ivana Pavla II. u sklopu privatne audijencije, a 2003. su igrači Hajduka također posjetili Papu, ali ovaj put na općoj audijenciji uoči utakmice pretkola Kupa Uefe protiv Rome.

Ljubav između Hajduka i Svete stolice oduvijek je postojala, a zahvaljujući primoštenskom vatrogascu je i službeno zapečaćena.