I Ronaldo je navijač Khabiba: Al Iaquinta je 'topovsko meso'

U sjeni nevjerojatnog ispada Conora McGregora, jer Irac je uhićen zbog divljačkog napada na autobus s borcima i u lisicama odveden k sucu koji mu je odredio 50.000 dolara jamčevine, odvijala se prava drama Dana Whitea i njegove ekipe u pokušaju da spase UFC 223 u Brooklynu.

Što se dogodilo? problemi su počeli još prije tjedan dana kad se Tony Ferguson misteriozno ozlijedio na setu, odrađujući medijske obaveze za UFC. Valjda je zapeo za kakav kabel i udario nogom, što li. Uglavnom - mora na operaciju koljena i super-borba s Khabibom Nurmagomedovim je otpala.

Al Iaquinta is getting his chance after the NYSAC deemed featherweight champ Max Holloway medically unfit to face Khabib Nurmagomedov. https://t.co/UypVWaO2m1