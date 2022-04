I suigrači se klanjaju hrvatskom maestru: Ovo je čudesno. Igra kao da je najmlađi u momčadi

Luka Modrić traži plaću od 12,5 milijuna eura, a Real se nećka. Puno im je, kažu.

Misle li isto nakon još jedne čudesne večeri u kojoj ih je spasio hrvatski maestro? Neće morati dvaput razmisliti. Njegova magija ne staje ni s 36 godina. Čelnicima kluba dao je još malo da se zamisle i shvate što bi mogli izgubiti.

Real Madrid izgubio je 3-2 od Chelseaja u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, ali zahvaljujući pobjedi od 3-1 iz prve utakmice prošao u polufinale Lige prvaka. No, domaćini su opasno visjeli. Chelsea je imao 3-0 golovima Mounta, Rudigera te Wernera i na korak od senzacije.

No, Modrić je još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih veznjaka u povijesti. U 80. minuti, kada je gorjelo pod petama realovcima, čudesno je vanjskom asistirao Rodrygu koji je smanjio na 3-1. Tim golom Real je izborio produžetke, a tamo je Benzema svojim 12. golom u Ligi prvaka smanjio na 3-2 i odveo Real u polufinale.

Benzema svojim golovima vuče Real, ali glavna priča svjetskih medija je nevjerojatni Luka. Svi se natječu tko će s originalnijim epitetima obasuti ovog genijalca. S 36 godina odigrati 123 minute, istrčati brojne kilometre i još onako asistirati...

Opet je plesao s loptom onako kako samo on zna, diktirao tempo, razigravao suigrače, znao stati kada treba, razbijao suparničke napade. Igra tako čarobno da se na trenutak zamislimo i pitamo koliko zaista ima godina.

To se pitaju i igrači Reala.

- Nevjerojatan je. Čudesno nešto. U svojim godinama je iz dana u dan sve bolji i bolji. Luka je primjer za sve, ne samo za nogometaše. Čini se da ima dosta godina, ali igra kao da je najmlađi u ekipi. Nadam se da će ostati još dugo s nama - kazao je Nacho koji je ishvalio hrvatskog kapetana.

A ostanku u Realu nada se i Luka. Želja mu je tu završiti karijeru, navodno je sve već odavno usmeno dogovoreno, ali zapelo je na plaći. Modrić traži 12,5 milijuna eura, koliko je imao prije korona virusa prije nego što je pristao na smanjenje plaće, ali Realu je to puno.

No, neka opet pogledaju novu njegovu disertaciju i usude se reći da je to velika svota za ovakvog čarobnjaka koji je donio toliko toga Realu. Sve one čudesne partije i trofeji nemaju cijenu...

