Evo kako je uopće počelo ludilo: Natpis na bijeloj vreći u praonici rublja i naljepnica 'Perišić'...

Perišiću vrime je, šta se čeka?! Da ćeš se vratit brate sam si reka! I sveti Duje i Dioklecijan slažu se triba doć Ivan! Ljetni je to bio hit Marina Periša i Vinka Barčota sklepan na brzinu u trenucima kad su se ljetos pojavile prve glasine kako bi se Ivan Perišić mogao vratiti u Hajduk.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... perišić | Video: @vbeesten/X

A kako je uopće počelo ludilo? Ma ne ludilo nego delirij oko igrača koji je zabijao u finalu Svjetskoga prvenstva, igrao za Borussiju Dortmund, Inter, Bayern i Tottenham, pa ipak mu je neispunjeni dječački san ostao - zabiti barem jedan gol na Poljudu. Naime, ni za reprezentaciju to nije uspio, u karijeri nikada nije zabio na Poljudu ni za Hrvatsku! Protiv Mađarske mu je Luka Modrić dao da izvede penal, ali ga je promašio. A protiv Walesa mu Kramarić nije dodao u idealnoj poziciji, pa je poludio.

Isprva su ga zazivati ono kad se vratio Nikola Kalinić, no to je bilo više onako iz želje, zbog jedne ljubavi. Daleko je to još bilo, nerealno, više iz nekog splitskoga đira.

Foto: HNK Hajduk

Hajdukovi forumi užarili su se, međutim, vrlo ozbiljno ljetos. Jedan zagriženi hajdukovac, insajder, objavio ovaj video iz praonice rublja. Snimka je naizgled obična, netko snima vreće pune bijelog rublja, lancuna i popluna. Ne'š mi ti, pa što bi drugo bilo u praonici rublja nego rublje? Negdje drugdje je to možda tako, ni najmanje sumnjivo, ali... Govorimo o Splitu, Omišu, Dalmaciji. Tu je mali milijun trenera iz kafića, stručnjaka s peškarije, eksperata iz Marmontove koji imaju insajdersku informaciju i obična praonica rublja postaje neobična kao cvjećarnica u Alan Fordu u trenutku kad dođemo do završnoga kadra.

Naš insajder mobitel približi jednoj od vreća s lancunima i poplunima i na njoj je ceduljica na kojoj piše PERIŠIĆ! "Koji Perišić? Koga briga! Da nije neki drugi? Ma on je, nema ko drugi bit, pa što bi mu žena poslala na pranje zimsku robu i poplune usrid lita?! Sto posto se vraća...", tako je išla rasprava na hajdučkim forumima, koja se, evo, ne gasi već mjesecima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

Posebno nakon što je Ivan, nažalost, ozlijedio ligamente koljena i završio na operaciji pa je postalo jasno da se njegova priča u Tottenhamu, s obzirom na godine (34) i činjenicu da mu ugovor istječe na kraju sezone, bliži kraju.

I taj Fabrizio Romano, ekspert za transfere, očito ima nekoga u praonici rublja pa svako malo "ćokne" nekakvu informaciju da Ivan, evo, samo što nije.

I livi i desni, i mlađi i stariji,

I babe na pazaru i na peškariji.

A dida viče sa klupe u ladu:

ča je Londra kontra Splitu gradu. (...)

A iza iden leć, spavan cili dan

jer u bilon dresu dođeš mi u san.

A postane li java, više neću spavat,

Poljud bit će vulkan, Hajduk bit će lava.

Liva noga, dar od Boga,

centaršut točan, u trci moćan.

Tako idu stihovi onoga ljetnoga hita i tako će biti, slažu se sad već i Fabrizio Romano i babe na peškariji. Pa neka je i ozlijeđen, Perišićev povratak bit će strahovit impuls u Hajdukovoj borbi za naslov prvaka. Nevjerojatan magnet za cijelu Hrvatsku nogometnu ligu. Perišić lijevo, Livaja u špici. Pa tko to ne bi gledao?