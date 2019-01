I, tko je najveći? Novak prijeti, ali Federera će teško dostići...

Federer, Nadal ili Đoković?

Pitanje je jedno, odgovora je više jer, jasno, mišljenja su različita. Svatko ima svog idola i teško je reći tko je najveći. Pokušajmo to analizirati kroz brojke, iako vjerojatno ni tada možda neće biti jasno tko je zapravo najveći igrač svih vremena.

Novak Đoković impresivnom predstavom pobijedio je Rafu Nadala u finalu Australian Opena 6-3, 6-2, 6-3 i svojim 15. Grand Slam naslovom u karijeri prestigao je Petea Samprasa na listi osvajač Grand Slam turnira.

Ali Srbin je sam na vrhu u Australiji jer sad nitko nema sedam naslova (Roy Emerson i Roger Federer ostali su na šest).

U meču dvojice povratnika slavio je Novak Đoković, koji Nadalu nije ostavio ni milimetar šanse. Razbio je Španjolca na svim frontama i sad imamo situaciju da na vječnoj ljestvici Grand Slam pobjednika imamo trojicu koja još igraju.

Na vrhu je i dalje, po mnogima, najveći svih vremena, Švicarac Roger Federer s 20 naslova, Nadal je ostao na 17 naslova, a Đoković je na 15. Pete Sampras je osvojio 14 naslova, Roy Emerson 12 Grand Slam titula.

Može li netko skinuti Federera?

U sljedećih pet, šest godina? Teško. Ali ne i nemoguće.

Đoković ima 31 godinu, Nadal godinu više, Federer ima 37. Ako želi dostići Federera, u godinama koje dolaze Novak bi trebao osvojiti šest Grand Slam naslova, ali u tom periodu Federer ne bi smio osvojiti niti jedan, a Nadal ne bi smio osvojiti četiri.

Obzirom kakvo je stanje Nadala, koji je godinama igrao stilom koji najviše troši tijelo, teško je za očekivati da bi se Španjolac mogao približiti Federeru.

Iako ima dva Grand Slama manje od Nadala, možda bi realniji scenarij bio da velikog Švicarca pokuša stići Novak Đoković.

Pet najtrofejnijih Grand Slam tenisača:

Roger Federer 20

Rafael Nadal 17

Novak Đoković 15

Pete Sampras 14

Roy Emerson 12

Roger Veliki

Već je nekoliko puta veliki Švicarac pričao o mirovini. Stigle su ga godine, s 37 na leđima nije to ni blizu onaj Roger otprije nekoliko godina. I tu ne govorimo samo o kondiciji, puno se toga promijenilo i u njegovom razmišljanju.

Švicarac je nedavno priznao da mu je sve teže ostavljati obitelj da bi trenirao i putovao na turnire i da se bliži trenutak kad mu to više neće odgovarati. Tada će reći: 'Dosta'. I povući se kao najveći. Jer najveći je, ima 20 Grand Slam naslova, a to nitko nema.

Kao što nitko nema ni osam naslova u Wimbledonu. Nitko nema ni pet naslova zaredom na US Openu. Sve to ima Roger Federer koji bi, nakon svog posljednjeg pohoda na Wimbledon ove godine, mogao stvarno reći da je gotovo.

Roger Federer (37 godina)

Australian Open - 6 naslova

Roland Garros - 1 naslov

Wimbledon - 8 naslova

US Open - 5 naslova

UKUPNO: 20 Grand Slam naslova

Kralj 'šljake'

Rafael Nadal ostao je na 17 naslova. Kad je bio na vrhuncu, nitko mu nije mogao ništa. Usavršavao je igru, mijenjao se i rezultat toga bila su dva osvojena Wimbledona i tri US Opena.

Tamo kad je rasturao na Roland Garrosu na kojem je osvojio rekordnih 11 naslova, nitko nije mislio da će tim stilom ikad osvojiti Wimbledon ili US Open. Ali Španjolac je to uspio. Ima i jedan naslov u Australiji.

Nadal je jedini igrač s najmanje 10 naslova na tri turnira (Roland Garros, Monte Carlo i Barcelona). No platio je Španjolac danak stilu tenisa koji najviše troši tijelo i pitanje je koliko još može izdržati na visokom nivou.

Rafael Nadal (32 godine)

Australian Open - 1 naslov

Roland Garros - 11 naslova

Wimbledon - 2 naslova

Us Open - 3 naslova

UKUPNO: 17 Grand Slam naslova

Čudesni Novak

Operirao je lakat, liječnici su ga upozorili da mu karijera visi o koncu, a on se vratio jači nego ikad.

Ovo što je Novak Đoković napravio ravno je senzaciji. Nitko nije očekivao da će biti onaj stari, ali ne samo da je onaj stari, već je i popravio neke aspekte igre i sad se čini još jači.

Način na koji je pobijedio Nadala, e to dugo nismo vidjeli. Takvu dominaciju, snagu i zanos kojim je igrao. Novak Đoković ima se pravo nadati da bi mogao stići Federera, ali to je ipak još jako daleko i to bi mogao ostati tek san.

Đoković ima 30 naslova na Masters turnirima, taj rekord drži s Rafaelom Nadalom, dok je Roger ostao na 27 naslova.

Novak Đoković (31 godina)