I to je dočekao: 'Babin' prvi blok nakon 2485 NBA minuta

Nakon skoro cijela dva dana provedena ove sezone na parketima NBA lige, najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović dočekao je prvu blokadu u sezoni. Tim se podvigom našao na drugom mjestu igrača koji su u sezoni najduže čekali na blokadu.

Most minutes played in a single season without a block:



1. 1994-95 Muggsy Bogues (5'3"): 2629

2. 2018-19 Bojan Bogdanovic (6'8"): 2485

3. 1987-88 Larry Drew (6'1"): 2024

4. 2004-05 Tyronn Lue (6'0"): 2007

5. 2016-17 Matthew Dellavedova (6'4"): 1986