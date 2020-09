Iako je u Juventusu dobio otkaz Sarri će zaraditi 8,5 milijuna €!

<p> Iako je dobio otkaz u Juventusu nakon samo jedne sezone, trener <strong>Maurizio Sarri (61) </strong>će u sljedećih deset mjeseci ipak zaraditi 8,5 milijuna eura, objavili su talijanski mediji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sarrijev dolazak u Juve</strong></p><p> Sarri je u lipnju prošle godine potpisao trogodišnji ugovor s Juventusom. S klubom je osvojio talijansko prvenstvo, ali zbog ispadanja u osmini finala Lige prvaka od Lyona dobio je otkaz, a naslijedio ga je Andrea Pirlo.</p><p> Sarri je odbio sporazumno raskinuti ugovor s Juventusom i ako do lipnja sljedeće godine ne pronađe novi posao, Juve će mu za deset mjeseci morati isplatiti šest milijuna eura na ime plaće i 2,5 milijuna na ime klauzule koja omogućuje torinskom klubu da ugovor raskine godinu dana prije njegova isteka, a ta klauzula može biti aktivirana u lipnju 2021.</p><p>Podsjetimo, razlog rastanka je, može se jednostavno reći - Sarrijeva tvrdoglavost. Kroz trenersku karijeru Sarri se ne prilagođava uvjetima koje zatekne i klubovima u koje dođe, već nameće svoje odluke zbog kojih ga mnogi igrači ne mogu trpjeti, a niti on njih. Jedna od prvih žrtava u Juventusu bio je naš Mario Mandžukić, toliko obožavan među navijačima. Za njega, prema Sarrijevom modelu, jednostavno nije bilo mjesta. E, stoga je na kraju Mandžo lajkom na Sarrijev otkaz na društvenim mrežama pokazao što misli na suptilan način.</p><p>Ekspresno je na mjesto trenera Juvea stigao <strong>Andrea Pirlo </strong>(41) koji nema iskustva u trenerskom poslu pa će za njega to biti veliki izazov, a već je pokrenuto 'čišćenje' svlačionice.</p><p>Kako piše Gazetta dello Sport, na transfer listu je stavljeno 10 igrača: Gonzalo <strong>Higuain</strong>, Sami <strong>Khedira</strong>, Blaise <strong>Matuidi</strong>, Douglas <strong>Costa</strong>, Aaron <strong>Ramsey</strong>, Federico <strong>Bernardeschi</strong>, Mattia <strong>De Sciglio</strong>, Daniele <strong>Rugani</strong>, <strong>Alex Sandro</strong> i <strong>Danilo</strong>. 'Stara dama' tako će promijeniti praktički cijelu momčad, a bit će to pravi izazov za trenera debitanta.</p>