Pogledajte reakciju Ivaniševića: Odmah mu je sve bilo jasno

<p>Dan nakon <strong>Đokovićeve</strong> diskvalifikacije s US Opena u medijima još uvijek pljušte objave na tu priču. Snimka prikazuje reakciju <strong>Gorana Ivaniševića </strong>(48),<strong> trenera Novaka Đokovića </strong>(33), u trenutku kad je Nole slučajno pogodio linijsku sutkinju. Na snimci je očito da Ivanišević zna što slijedi, diskvalifikacija! Zajedno s našim osvajačem Wimbledona na klupi prvog reketa svijeta sjedio je i Noletov fizioterapeut <strong>Ulises Badio.</strong></p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/zoomnclick/status/1302712487171756032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1302712487171756032%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.index.hr%2Fclanak.aspx%3Fid%3D2211057" target="_blank"><strong>OVDJE</strong></a>.</i></p><p>Podsjetimo najbolji igrač svijet kod izgubljenog servisa izgubio je živce i nabio lopticu kojom je pogodio linijsku sutkinju koja se nakratko srušila nakon čega je Đoković pritrčao u pomoć i ispričao se sutkinju. Nakon dogovora sudaca favorit turnira je diskvalificiran, a on se nakon svega obratio svoj fanovima i ostaloj javnosti putem društvenih mreža.</p><p>- Cijela ova situacija čini me zaista tužnim i praznim. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i, prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne smijem otkriti zbog očuvanja njene privatnosti - napisao je Novak na Instagramu pa dodao:</p><p>- Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno. Želim da ovo neugodno iskustvo, diskvalifikaciju s turnira, pretvorim u važnu životnu lekciju kako bih nastavio rasti i razvijati se kao čovjek, ali i tenisač.</p><p> </p><p> </p><p> </p>