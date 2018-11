Ibaka izjednačio Shaqa i 'ubio' Lakerse, Šarić dao 14 u porazu

Briljantnu partiju u dresu Raptorsa imao je Španjolac Serge Ibaka. Momčad is Toronta je pobijedila LA Lakerse i LeBrona Jamesa sa 121-107, a Ibaka je odigrao utakmicu karijere uz rekordna 34 koša i vodio je svoju momčad do rekordnog ulaska u sezonu (9-1). Ibaka je ušao u utakmicu uz šut 14/14 iz igre i prvi je igrač u povijesti NBA nakon Shaquillea O’Neala iz veljače 2006. godine kojemu je to uspjelo.

Odličan je bio i Kyle Lowry s 21 poenom i 15 asistencija. James je ostao na 18 koševa, 6 asistencija i dva skoka, a Zubac je imao učinak od pet koševa, jedne asistencije i 6 skokova. Lakersima će ovaj poraz ostati upamćen i po katastrofalnoj prvoj četvrtini nakon koje su gubili s čak 24 razlike što im je najgori učinak u povijesti.

Serge Ibaka goes 15-17 from the field en route to a career-high 34 PTS in the @Raptors 9th win of the season! #WeTheNorth pic.twitter.com/VNPRIIzfeX — NBA (@NBA) November 5, 2018

Brooklyn je uvjerljivo pobijedio Philadelphiju 122-97 i tako prekinuo seriju poraza, a Dario Šarić je imao 14 koševa uz tri skoka.

Uvjerljivu pobjedu ostvarili su i Trail Blazersi koji su s 11-81 srušili Minnesotu Timberwolves, a sjajnu partiju odigrao je Jusuf Nurkić. Blazersi su slomili Minnesotu u drugoj četvrtini kada su napravili seriju 12-2, a Nurkić je imao 19 koševa, 12 skokova, 2 asistencije i jedan blok.

Jusuf Nurkic patrols the paint for the @trailblazers with a team-high 19 PTS in the W! #RipCity pic.twitter.com/N8ek4pK0AV — NBA (@NBA) November 5, 2018

Washington Wizardsi su dobili New York Knickse 108-95, a Hezonja je u porazu ugradio 10 koševa, tri asistencije i osam skokova. Orlando Magic je sa 117-110 dobio San Antonio Spurse, a Phoenix Sunsi su u posljednjoj četvrtini uspjeli slomiti Memphis Grizzliese i slavili su sa 102-100.

Rezultati: