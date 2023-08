IBF potvrdio: Hrgović je sljedeći izazivač za pojas. Borit će se protiv pobjednika Usik - Dubois

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović (31, 16-0) je na boksačkom spektaklu u Londonu pobijedio dosad neporaženog Australca Demseya McKeana (32, 22-1) tehničkim nokautom u 12. rundi i tako došao do jedne od najvećih pobjeda u karijeri. Time je vrlo vjerojatno osigurao borbu za pojas, ako je za vjerovati riječima jednog od najvećih svjetskih promotora Eddieja Hearna.

'El animal' tako je zadržao status obaveznog izazivača prema IBF-u pa bi uskoro trebao u ring s pobjednikom meča između aktualnog prvaka Oleksandra Usika (36, 20-0) i Daniela Duboisa (25, 19-1).

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- Po pravilima sam obavezni izazivač i red je na mene. Nadam se da će mi to biti sljedeća borba, ali u boksu ima puno načina kako zaobići pravila. Vjerujem da sam zaslužio tu borbu. U boksu sam 17 godina i mislim da sam dočekao svoju priliku - rekao je Hrgović nakon borbe.

Veliki je to problem za Furyja i Usika, odnosno za njihov međusobni obračun. Naime, već se dugo nadaju da će se boriti i time dokazati tko je najbolji teškaš generacije. Za to su bile potrebne Usikova pobjeda protiv Duboisa te Furyjeva protiv Ngannoua, no tu je uletio Hrgović.

Promotor Eddie Hearn potvrdio je kako će Filip odmah nakon borbe Usika i Duboisa izazvati pobjednika na dvoboj.

- IBF je potvrdio da će odmah nakon borbe Usika i Duboisa pozvati Hrgovića da bude izazivač. Tako da će njegova iduća borba biti protiv pobjednika tog meča. Mislim da treba skočiti na taj nivo jer imam osjećaj da na ovoj razini nećemo vidjeti ono najbolje od Filipa. Ima 30 godina, još uvijek je dosta mlad, ali treba biti aktivniji - rekao je Hearn za Boxing Social.

Ako sve prođe prema planu, Hrgović će postati prvi hrvatski teškaš nakon Željka Mavrovića koji će pokušati osvojiti pojas svjetskog prvaka.