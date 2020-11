Ibra i Rebić 'ubijaju' Napoli!

Rebić se sjurio prema protivničkom golu i sjajno istrčao kontru. Calhanoglu mu je servirao jednu u dubinu nakon čega je Rebinho majstorski pogodio Zlatan u trepavicu za njegov drugi u derbiju

<p>U tijeku je derbi 8. kola Serie A između <strong>Napolija</strong> i <strong>Milana </strong>u kojem 'rossoneri' vode 2-1 s dva maestralna gola glavom <strong>Zlatana Ibrahimovića</strong>. Prekaljeni majstor zabio je deveti i deseti u sezoni te zabio u šest utakmica zaredom. Za drugi gol mu je sjajno asistirao hrvatski reprezentativac <strong>Ante Rebić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ibra na jahti</strong></p><p>Imao je Rebić sjajnu priliku u devetoj minuti kada je Ibra majstorski prebacio zadnju liniju, a hrvatski reprezentativac pokušao iz voleja ljevicom. Nije uspio zahvatiti loptu i nije bilo previše posla za golmana Napolija Alexa Mereta.</p><p>Ubrzo je uslijedio odličan udarac Hakana Calhanoglua nakon čega je Milan zagospodario terenom. Tek pokoji izlet 'napolitanaca' pred gol Gigija Donnarumme rezultirao bi dobrim intervencijama Milanove obrane.</p><p>Vukao je gost, kombinirao u polovici domaćina i sasvim zasluženo stigao do vodstva u 20. minuti. Theo Hernandez sjajno se ubacio u sredinu, poslao odličnu loptu na <strong>Zlatana</strong> <strong>Ibrahimovića</strong>, a Šveđanin ju majstorski glavom zakucao na suprotnu stativu. Bio je to njegov deveti gol ove sezone, zabio je u šest utakmica zaredom.</p><p>Napoli se u tom trenutku trgnuo i zaigrao bolje. U 27. minuti stigla je najbolja prilika kada je Donnarumma sjajno obranio odličan pokušaj <strong>Driesa Mertensa </strong>točno s ruba šesnaesterca. Milan je u tim trenucima preživio nemoguće jer je iz tog kornera uslijedila najbolja prilika napolitanaca do tada. Mertens je ubacio, lopta se odbila od Manolasa i stigla do <strong>Di Lorenza </strong>koji je s par metara zatresao prečku.</p><p>Držao je Napoli pritisak, uslijedio je pokušaj Politana (preko gola) i sada je Napoli preuzeo kontrolu. Nekoliko dobrih kombinacija odigrali su igrači Gennara Gattusa do kraja prvog dijela, ali na odmor se otišlo s prednošću Milana.</p><p>U nastavak je bolje krenuo Napoli kada je u 53. minuti imao priliku preko Politana. Pucao je bivši igrač Intera i lopta je završila u bloku. A onda potpuni šok za domaćina.</p><p>Theo Hernandez uzeo je loptu u 54. minuti, a Rebić sjurio prema protivničkom golu i sjajno istrčao kontru. Calhanoglu mu je servirao jednu u dubinu nakon čega je Rebinho majstorski pogodio Zlatan u trepavicu. Ibra je zabio drugi na utakmici.</p><p>Napoli je brzo stigao do smanjenja, samo devet minuta kasnije <strong>Dries Mertens </strong>vratio je nadu domaćinu. Sjajno se izvukao na udarac nakon što se izborio za prostor i poslao neobranjivu loptu po podu pored nemoćnog Donnarumme.</p><p>No, stvari su krenule nizbrdo samo dvije minute kasnije. <strong>Tiemoue Bakayoko</strong> bio je, čini se, previše impresioniran bivšim klubom pa je već u 65. minuti zaradio drugi žuti karton i Napoli je ostao s igračem manje.</p><p>Dao je veliki doprinos Milanu dok je bio na terenu, a u 73. minuti Stefano Pioli odlučio je zamijeniti Rebića i umjesto njega uvesti norveškog talenta Jensa Pettera Haugea. Rebić je danas pružio vrlo dobru partiju i bio vrlo blizu gola.</p><h2>Utakmica je u tijeku</h2>