Ibrahimovi\u0107\u00a0 (38) \u0107e morati u karantenu na dva tjedna. No, \u010dekajte. Ili \u0107e virus morati u karantenu na dva tjedna? Naravno, rije\u010d je o \u0161ali koju su mnogi odmah iskoristili poznavaju\u0107i prkosnog i karakternog \u0160ve\u0111anina koji je sebe uvijek prozivao svemogu\u0107im.

Ibra \u0107e tako mo\u0107i iza\u0107i iz karantene tek ako bude negativan na sljede\u0107a dva testiranja.\u00a0To je drugi slu\u010daj korona virusa u Milanu u manje od 24 sata. Rossoneri su ju\u010der objavili kako je igra\u010d Leo Duarte pozitivan na virus, a on je protiv Bologne u ponedjeljak igrao posljednjih 20 minuta te je bio u kontaktu s ostalim igra\u010dima i stru\u010dnim sto\u017eerom.

Jo\u0161 nije poznato je li dvojac imao simptome, tako\u0111er i to je li jo\u0161 netko pozitivan na virus. No kako stvari stoje, utakmica \u0107e se igrati. Ali bez sjajnog Zlatana koji je prije tri dana Bologni utrpao dva gola, a prije tjedan dana zabio je i Shamrocku.

Podsjetimo, susret izme\u0111u talijanskog i norve\u0161kog kluba sudit \u0107e hrvatska suda\u010dka \u010detvorka predvo\u0111ena Franom Jovi\u0107em.

\u00a0

Ibrahimović pozitivan na koronu

To je drugi slučaj korona virusa u Milanu u manje od 24 sata. Rossoneri su jučer objavili kako je igrač Leo Duarte pozitivan na virus, a on je protiv Bologne u ponedjeljak igrao posljednjih 20 minuta...

<p>Milan večeras od 20.30 igra protiv norveškog Bodo/Glimt u 3. pretkolu Europske lige, no na tome susretu neće biti Šveđanina<strong> Zlatana Ibrahimovića</strong>.</p><p>Samo nekoliko sati prije utakmice protiv Norvežana, talijanski mediji objavili su kako je Šveđanin pozitivan na korona virus.</p><p>Ibrahimović (38) će morati u karantenu na dva tjedna. No, čekajte. Ili će virus morati u karantenu na dva tjedna? Naravno, riječ je o šali koju su mnogi odmah iskoristili poznavajući prkosnog i karakternog Šveđanina koji je sebe uvijek prozivao svemogućim.</p><p>Ibra će tako moći izaći iz karantene tek ako bude negativan na sljedeća dva testiranja. To je drugi slučaj korona virusa u Milanu u manje od 24 sata. Rossoneri su jučer objavili kako je igrač Leo Duarte pozitivan na virus, a on je protiv Bologne u ponedjeljak igrao posljednjih 20 minuta te je bio u kontaktu s ostalim igračima i stručnim stožerom.</p><p>Još nije poznato je li dvojac imao simptome, također i to je li još netko pozitivan na virus. No kako stvari stoje, utakmica će se igrati. Ali bez sjajnog Zlatana koji je prije tri dana Bologni utrpao dva gola, a prije tjedan dana zabio je i Shamrocku.</p><p>Podsjetimo, susret između talijanskog i norveškog kluba sudit će hrvatska sudačka četvorka predvođena Franom Jovićem.</p><p> </p>