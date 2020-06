Ibrahimović se oporavio od ozljede: On je uvijek gladan

<p>Trener Milana<strong> Stefano Pioli </strong>najavio je u utorak da je<strong> Zlatan Ibrahimović</strong> spreman za povratak u momčad, nakon što je zbog ozljede mišića lista propustio dvije prvenstvene utakmice i polufinale talijanskog Kupa otkako je nastavljena sezona u Serie A.</p><p>Ibrahimović se u svibnju ozlijedio tijekom treninga, a sumnjalo se i da bi ozljeda mogla biti ozbiljnije prirode, povezana s puknućem Ahilove tetive s čim se 38-godišnji Šveđanin morao nositi kao igrač Manchester Uniteda. Milan u srijedu gostuje kod SPAL-a, a Pioli je najavio da će 38-godišnji Ibrahimović najvjerojatnije biti u momčadi.</p><p>- Ibrahimović je dobro. On je lav, uvijek je gladan - izjavio je Pioli.</p><p>Milan je u nastavku prvenstva u dvije utakmice ostvario dvije pobjede protiv Leccea (1-4) i Rome (2-0) te došao do sedmog mjesta i na tri boda od plasmana u kvalifikacije za Europsku ligu, što je odlična pozicija s obzirom na to da je u prvom dijelu sezone u jednom trenutku Piolijeva momčad bila na 14. mjestu.</p><p>U uzletu Piolijeve momčadi važnu ulogu imao je i hrvatski reprezentativac Ante Rebić koji je sa osam pogodaka prvi strijelac momčadi u Serie A, a s Ibrahimovićem kao napadačkim partnerom mogao bi činiti ubojitu kombinaciju.</p><p>- Još imamo 30 bodova na raspolaganju kako bismo ostvarili svoj cilj. Naš sadašnji prosjek od dva boda po utakmici je odličan. Nadam se da ga možemo zadržati i da će to biti dovoljno za plasman u Europu - zaključio je Pioli koji je na klupu Milana sjeo u listopadu, kad je nakon samo sedam kola smijenjen Marco Giampaolo“</p>