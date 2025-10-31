Obavijesti

Ibričić o najgorem transferu u karijeri: Sve sam dogovorio, a onda je zvao Štimac. Da bar nije

To su bila četiri najgora mjeseca moje karijere. Način život i kultura, to je potpuno drugi svijet i teško se prilagoditi. Igrali smo u najvećem iranskom klubu, a uvjeti su bili smiješni, objasnio je Ibričić život u Iranu

Legendarni bosanskohercegovački nogometaš Senijad Ibričić gostovao je u emisiji "Druga strana medalje" kod Valentine Miletić koja se emitira na MaxSportu. Pričao je o svojim počecima i probijanju do uspjeha, a posebno je istaknuo svoj period u Iranu, gdje ga je pozvao Igor Štimac. Ibričić je u ljeto 2015. trebao potpisati sa Željezničarom, a onda je stigao poziv Štimca, koji je trenirao iranski Sepahan.

-S ljudima iz Željezničara sam sve dogovorio, ostalo je samo potpisati ugovor. Dva dana prije potpisa ugovora nazvao me Štimac, da barem nije... No, s druge strane, bilo je neusporedivo s financijske strane. Opisao mi je klub i njegovu veličinu i odlučio sam se otići tamo - rekao je Ibričić pa dodao: 

- To su bila četiri najgora mjeseca moje karijere. Način život i kultura, to je potpuno drugi svijet i teško se prilagoditi. Igrali smo u najvećem iranskom klubu, a uvjeti su bili smiješni. Sam sam si nosio i prao opremu, bio sam potpuno sam i ta četiri mjeseca bila su mi kao četiri godine. Kad sad gledam, tako je trebalo biti. Netko me je odlučio kazniti što nisam otišao u Želju, a trebao sam. Nakon povratka iz Irana sam razmišljao o prekidu karijere jer nisam ni psihički ni fizički više imao volje za nogometom. Otišao sam u Koper, onda je valjda jasno koliko mi je teško bilo.

Ibričić je najdublji trag ostavio u Hajduku gdje je igrao od 2008. do 2011. godine. U Hrvatskoj je još igrao za Zagreb, a od ostalih klubova bio je u Lokomotivu iz Moskve, mnogim turskim klubovima, Vardaru te je karijeru završio u Sloveniji.

