Ibrini zahtjevi u Milanu: Suso je bivši, stiže klasna 'desetka'

Zlatan Ibrahimović vratio se na mjesto za koje je ga srce najviše veže. Nebrojeno puta u karijeri istaknuo je svoj boravak u Milanu kao ono najbolje što je doživio i da bi se jednog dana mogao vratiti zbog obitelji koja obožava život u gradu mode.

Nema sumnje da je dovođenje Ibrahimovića bio najbolji potez Zvonimira Bobana i Paola Maldinija otkako su preuzeli funkciju rukovodstva kluba. Posrnuli talijanski velikan očajno treba karakternog vođu svlačionice, a postoji li trenutno bolji čovjek za to od Zlatana? Možda eventualno da Maldini odradi zimske pripreme pa uskoči u kopačke.

Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Šalu na stranu, Ibrin transfer momentalno je izazvao lavinu pozitivnih komentara što se, izuzev kolektivnog medijskog mnijenja, najbolje očituje po broju lajkova, shareova i pregleda na društvenim mrežama AC Milana. Navijači su Šveđanina dočekali kao spasitelja premda je daleko od idealnih igračkih godina. To ponešto govori i o statusu kluba.

Bez obzira, Ibra se vratio u Serie A u kojoj je odigrao većinu karijere, u klub kojem je upravo on donio posljednji naslov talijanskog prvaka prije nego je započela dominantna era Juventusa. I kao takav, imao je neke posebne zahtjeve prilikom transfera. Zahtjeve koje su mu Boban i Maldini itekako bili spremni udovoljiti.

Talijanske tiskovine javljaju da je prvi uvjet bio dolazak klasne 'desetke'. Igrača koji bi dirigirao sredinom Milana i preko kojeg bi većina napada 'rossonera' išla. To je čovjek koji bi uskočio u Kakine cipele nakon mnogo godina neuspjeha i potraćenih minuta na travnjaku.

To je nakon odlaska Kevina-Princea Boatenga trebao biti Keisuke Honda, to je trebao biti Hakan Calhanoglu kao i Lucas Paqueta, no najviše se očekivalo od Susa. Niti jedan nije uspio opravdati očekivanja pa se Milanova struka nada da će još uvijek neimenovani, provjereni igrač konačno upotpuniti toliko deficitarnu poziciju.

Foto: Fototricarico/IPA/PIXSELL, Jonathan Moscrop/PA/PIXSELL

Drugi, indirektni uvjet bio je odlazak Susa. Iako se nigdje ne navodi da je Zlatan osobno tražio njegov transfer, brojni ljudi upućeni u zbivanja iza zastora kluba sa San Sira navode da je Ibrin dolazak izazvao efekt. Igrač koji je u Milan stigao besplatno u konačnici je zadovoljio potrebe kluba u određenim periodima s obzirom na stanje i činjenicu da za njega nije plaćena odšteta.

Jedan je od rijetkih koji je preživio silne promjene na vrhu i koji je u najtežim trenucima pružao dobre partije. Današnje vijesti javljaju da je dogovoren njegov transfer u Sevillu te da je samo pitanje trenutka i potvrde kada će se to i dogoditi.

Također, pred odlaskom je i Fabio Borini. Talijan će u Genou čime se Ibri otvara njegova 'jedanaestica'.

Milanova uprava obećala je Ibrahimoviću još dobrih pojačanja uz dva navedena uvjeta, a što će se od toga dogoditi ostaje vidjeti već na početku nove 2020. godine.