Icardijeva sestra: Brate, da bar imaš nekog ozbiljnog uz sebe...

Interovo oduzimanje kapetanske vrpce Mauru Icardiju postala je sportska vijest dana u gotovo svim svjetskim medijima. Zato što je Icardi strijelac svjetske klase, ali još više zato što je od svojeg života zajedno sa suprugom i menadžericom Wandom Narom napravio - reality show.

Dati kapetansku vrpcu Icardiju nakon što ju je godinama nosio jedan Javier Zanetti bilo je bezumno. Teška pogreška. Najbolje je to u svojoj objavi na društvenim mrežama objasnio Icardijev nekadašnji suigrač, prgavi veznjak Felipe Melo:

- Dečko je i danas premlad da bude lider. Kao napadač je fenomen. Zabija stalno i zabija na sve moguće načine, ali biti kapetan Intera... To je neka druga priča i to je za Icardija jednostavno previše - piše Brazilac.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO

- Kapetan mora imati strahopoštovanje suparnika, sa Icardijem to jednostavno nije slučaj. Dečko je OK, uvijek sam pohvalno govorio o njemu no nije spreman biti kapetan momčadi Intera - zaključio je F.Melo.

Inter je vrhunski investirao kada je Sampdoriji 2013-e izbrojio 13 milijuna eura za Icardija, ali je teško pogriješio kada je mladog napadača postavio za kapetana jer Icardi jednostavno nema osobine sportaša u kojem suigrači traže i vide vođu, a kojeg protivnici gledaju sa strahopoštovanjem.

Sol na ranu dodala je Icardijeva sestra Ivana svojom objavom na Twitteru:

"Jadni moj brate, da uz sebe imaš ozbiljnu osobu koja te zaista zna voditi ovo ti se ne bi dogodilo".

Crónica de una muerte anunciada🤦🏻‍♀️ pobre mi hermano, por qué sigue permitiendo esto.. Acá las bizarreadas no se permiten! Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide esto no pasaría... en fin https://t.co/jr90GznFOZ — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) February 13, 2019

Show...

Inter je reality show.