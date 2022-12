Idemo po broncu! Evo gdje gledati Hrvatska - Maroko

S Marokom smo otvorili Svjetsko prvenstvom, a s njima ćemo i zatvoriti. Danas od 16 sati na Khalifa International stadionu Hrvatska igra za svjetsku broncu, drugu u povijesti, ali ujedno i drugu medalju u nizu.

Nažalost, do novog finala nismo stigli, Argentinci su u polufinalu bili prejaki (3-0), ali motiv je i dalje ogroman.Marokanci su najveće iznenađenje prvenstva, senzacionalno su dogurali do polufinala izbacivši Španjolsku i Portugal te postali prva afrička nacija kojoj je to pošlo za rukom. Medaljom bi ispisali se zlatnim slovima upisali u povijest svjetskog nogometa, no nešto će se pitati i Hrvatsku. Luka Modrić želi u stilu oprostiti se od SP-a...

- Možda je 98' bronca imala veći značaj, ali ni ova neće biti ništa manje značajna ako Bog da. Jako je važno ponoviti uspjeh, jer je velika razlika biti treći ili četvrti. Ipak smo mali i po tom segmentu radimo velike uspjehe - rekao je izbornik Zlatko Dalić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ovo je za nas veliko finale. Velika utakmica, borba za medalju. Maksimalan respekt za Maroko koji je jedno od najugodnijih iznenađenja, a oni razmišljaju isto kao i mi pa će igrati s najboljim mogućim sastavom u ovom trenutku kao i mi. Žele biti treći, za jedne i za druge to je veliko finale, a kad pogledamo polufinala - to je bio maksimum za nas i za njih. Ovo je veliko finale maloga svijeta.

Na posljednjem treningu uoči utakmice nisu s ostatkom momčadi vježbali Juranović i Brozović, kao ni Lovren i Vlašić, kojeg je uhvatila viroza. Što znači da bi Dalić doista mogao promijeniti dosta igrača u odnosu na poraz od Argentine. Međutim, prema našim procjenama velike su šanse da će zaigrati od prve minute i Brozović i Lovren, rekli bismo skoro pa i 90 posto. Kad su u pitanju Juranović i Vlašić nismo optimistični...

- Ovo je sedma utakmica u manje od mjesec dana, izmorili smo se i potrošili. Moramo biti oprezni, želio bih da igrači budu pošteni prema svima i da svaki sitan problem prijave jer trebamo 100 posto spremne. Svi bi htjeli igrati u zadnjoj utakmici, ali zaista ćemo morati dobro odvagati da se ne bi dogodile neke stvari da moramo brzo mijenjati - dodao je Dalić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

No bez obzira na sve probleme i na to što je već i plasman u polufinale golem uspjeh, prilika da se i s drugog natjecanja zaredom vrate kući s medaljama oko vrata dovoljan je motiv da danas daju sve od sebe. Ovog puta sve je na strani "vatrenih", koji su i bolja, i iskusnija, i odmornija, momčad od Maroka, a suparnika su upoznali u prvom ogledu. Zato, bez obzira na sve nedaće, u malo finale ulaze kao favoriti.

Prijenos utakmice možete pratiti na Drugom programnu HRT-a.

