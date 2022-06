Idemo po polufinale! Evo gdje gledati klasik Hrvatska - Srbija

Navikli smo da to budu polufinala, finala, ali danas će se Hrvatska i Srbija (16:00) sastati već u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Novi vaterpolski klasik čeka nas na mitskom bazenu Alfred Hajos, upravo tamo gdje je Hrvatska prije pet godina u jednoj od najboljih vaterpolskih predstava ikada pobijedila Srbiju 12-11 i kasnije postala svjetski prvak.

Da ponovi isto, potrebne su još tri pobjede, počevši od susjeda koji su u grupnoj fazi s tri pobjede nad SAD-om, Australijom i Kazahstanom izravno izborili četvrtfinale, dok smo mi zbog drugog mjesta morali odigrati utakmicu više.

Međutim, nikakvih problema nismo imali protiv Gruzije (13-7), ispala je to lijepa uvertira pred Srbiju koja je, poput nas, značajno izmijenila momčad od zadnjeg velikog turnira.

Prije deset mjeseci Srbi su u Tokiju osvojili olimpijsko zlato, nakon kojeg su se od reprezentacije oprostili velikani; Filipović, Prlainović, Pijetlović... No, njihovi nasljednici drže i dalje Srbiju visoko na karti favorita ovog turnira.

- Već sam ih bio gledao, znam nešto, igrali smo s njima neke prijateljske utakmice. Drukčiji su dakako nego ranije. Nema više takvih klasa da kada ne ide, da se digne jedan Filipović i zabije gol ili da ti Prlainović odigra obranu kako samo on zna. Neću reći da je to lošija Srbija, ali je bitno izmijenjena. Nema više takvih individualaca. Oni će sada isto njegovati više kolektivnu igru, što su i dosad činili, ali su drukčiji. I dalje je to jedna jaka Srbija, samo što vjerujem da mi možemo s njima igrati. Kao što smo mogli s onom ranije, možemo i s ovom - najavio je naš izbornik Ivica Tucak.

- Fokus mora biti i u napadu i u obrani, ali obrana je ta koja mora nositi igru. Ako je ta obrana jaka i čvrsta kao što je bila protiv Gruzije, bez obzira na snagu Gruzije i Srbije, s voljnim momentom kakav je bio, onda ta obrana dopušta i neki luksuz promašene situacije u napadu. Ako obrana nije čvrsta, stabilna i kompaktna, onda više nemaš ni taj luksuz promašenih zicera ili krivo dodanih lopti. Fokus mora biti upravo na tom obrambenom dijelu, jurnjava na nekom velikom rezultatu sigurno nije nešto što ja priželjkujem.

Hrvatska će, nažalost, i danas biti s igračem manje u rotaciji jer Rino Burić odslužuje drugu utakmicu kazne zbog udaranja Japanca.

Utakmicu Hrvatska - Srbija možete gledati na HRT-u 2.

