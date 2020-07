'Idemo se odmoriti u tih pet dana, a onda kopanje i oranje'

<p>Nakon dva poraza i remija, bezvoljne i loše igra u post-korona razdoblju,<strong> Dinamo</strong> je napokon proigrao u posljednjem kolu i pobjedom se oprostio od ove sezone. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je proslavio titulu</strong></p><p><strong>Trener Zoran Mamić </strong>je priliku dao klincima, talentima koji bi u budućnosti trebali nositi 'modre', a to je izgledalo jako dobro. Briljirao je Lovro Majer koji kao da je shvatio da nam je ostao dužan u posljednje dvije godine. U klubu su nezadovoljni njegovim igrama već duže vrijeme, svjesni su da nije ni blizu pokazao ono što može. Spominjao se njegov potencijalni odlazak na posudbu, ali nakon ove partije, u Maksimirskoj 128 će dvaput razmisliti o tome. Zabio je i asistirao, a oduševio je i Antonio Marin koji je bio nezaustavljiv za Varaždince.</p><p>- Lijepo je na kraju završiti s pobjedom. Drago mi je da je bilo jako puno mladih igrača koji su pokazali svoju vrijednost. Drago mi je da imamo svijetlu budućnost, treba puno rada, strpljenja i upornosti i da će to biti bolje - rekao je Zoran Mamić nakon pobjede.</p><p>Odmora nema puno jer već 30. srpnja pripreme za novu sezonu! HNL počinje 15. kolovoza, a Superkup je tjedan dana ranije i Dinamo svojim igračima nije mogao priuštiti više odmora. Jedina sreća u nesreći je što igrači neće morati proći kroz pune i klasične ljetne pripreme kao što je bio slučaj u prethodnim sezonama. Većina igrača je u dobroj formi, a sada slijedi samo posložiti igračku križaljku do kraja i odrediti tko dolazi, a tko odlazi. </p><p>- Idemo iskoristiti tih pet dana za odmor, nažalost tako je, kako je. Pa krećemo u te radne akcije, kopanje i oranje i to je naša realnost. Imamo dovoljno igrača, dovoljno kvalitete i nadam se da ćemo biti kvalitetniji nego što smo bili u posljednjim utakmicama - zaključio je Mamić koji je prvotno trebao biti rješenje do kraja sezone, ali čelnici kluba su odlučili da će ipak ostati za kormilom i za sljedeću sezonu.</p><p>Bila je to uspješna Dinamova sezona koja je završila dramatično. Liga prvaka, najveća pozornica, gosti su bili Manchester City, Šahtar i Atalanta. Nenad Bjelica je klubu donio rekordnu zaradu, a falilo je malo sreće za korak dalje u Europi. Kao i svake godine, Dinamo je s pola snage odradio HNL, ali situaciju je poremetio korona virus zbog čega su se Bjelica i Dinamo razišli. Došao je Igor Jovićević kojeg su 'modri' u kratkom vremenu 'potrošili' i već za dva mjeseca je postao bivši. </p><p>Klubom je vladala loša atmosfera, igrači su djelovali bezvoljno, a takvi su bili i rezultati. Ipak, Mamić ih je uspio trgnuti svjestan da onakav blijedi Dinamo ne bi imao šanse u Europi. Sada slijedi kratak odmor, a onda se hrvatski prvak opet baca na posao. </p>