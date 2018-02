Ideš, Izete: Hajrović odjećom ponovno 'zapalio' Instagram

Od glave do pete, od marame do čarapa, Izetu Hajroviću sva odjeća i obuća su brendirane. Neobičnim stilom odijevanja Izet je u centru pažnje gdje god se pojavi. Tako je bilo u Švicarskoj i Njemačkoj, a nastavlja se i u Zagrebu.

Tako je uoči vikenda Izet malo prošetao gradom u zlatnoj jakni i dugačkoj sivoj marami. Na nogama, u skladu s jaknom, zlatne tenisice.

- Ideš, Izete, majstore - jedan je od prvih komentara, a odmah do njega.

- Pablo Escobar level !!!

No, Izeta to ne zabrinjava. I ne bi trebalo. Dečko ima svoj stil, koji nekome može biti ovakav ili onakav, njemu je ok i to treba poštivati.

Vrlo slično odijevaju se Dani Alves i Neymar, odnosno, imaju neki svoj stil, koji nikome nije jasan. Ali, eto, oni su planetarne zvijezde pa su fora.