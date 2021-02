Prošle su točno četiri godine od smrti Zvjezdana Cvetkovića, bivšeg nogometaša i sportskog direktora Dinama koji je iznenada preminuo od srčanog udara u 57. godini. Iza sebe je, osim bogate sportske karijere, ostavio i sina Igora (38) koji je također igrao nogomet, a danas je tehnički direktor Lokomotive.

Cvetković je bio jedan od najboljih igrača iz zlatne generacije Dinama koja je 1982. godine osvojila naslov prvaka Jugoslavije. Legendarni Dinamov igrač rođen je u Karlovcu 18. travnja 1960. godine gdje je i započeo igračku karijeru, a 2005. godine bio je trener 'modrih'.

U Dinamovu dresu odigrao je 194 utakmice te zabio 12 golova od 1980. do 1987. godine, a poslije toga je karijeru nastavio u njemačkom Waldhofu. Karijeru je morao prekinuti u 31. godini nakon što je 10. ožujka 1990. na utakmici protiv Bayer Leverkusena zadobio bazilarnu frakturu lubanje.

Za juniorsku i mladu reprezentaciju Jugoslavije nastupio je šest puta, za A vrstu devet puta uz jedan gol.

Nogometna tradicija obitelji Cvetković nastavila se kroz sina Igora i talentiranog Marka Cvetkovića (10), Zvjezdanova unuka, koji je potegnuo skroz do Madrida kako bi upoznao neke od svojih najdražih igrača.

Mark ide u četvrti razred OŠ Jordanovac, a većinu slobodnog vremena provodi na nogometnim terenima. Počeo je trenirati od malih nogu, a posljednje tri godine igra u Lokomotivi gdje ga trenira Marko Srebačić.

- Kad sam igrao za Kozjak, 2020. godine na turniru u Novalji bio sam najbolji strijelac, a zabio sam sveukupno 17 golova - rekao je Mark koji je 2018. godine bio na utakmici Real Madrida i Villarreala (0-1).

- U Madridu je bilo odlično, ali rezultata se ne želim prisjećati, haha. Nažalost, Real je izgubio 1-0, a gol je zabio Carlos Bacca. Bio sam i na treningu Atletico Madrida gdje sam upoznao Vrsaljka, Torresa, Diega Costu i Griezmanna - prisjeća se Mark i dodaje:

- Najdraži igrači su mi Marcus Rashford iz Manchester Uniteda i veznjak Kai Havertz iz Chelsea, a od naših igrača Mislav Oršić.

"Zvjezdan Cvetković (1960-2017) Život ga je uzeo prerano. Na današnji dan prije četiri godine. Bio je uzor poštenja, dobrote i ljubavi. U toplini sjećanja na tog divnog čovjeka pamtimo ga po dobroti srca i ljepoti duše... ostavio je veliku prazninu u srcu svoga unuka koji ponosno nosi kopačke i ide njegovim stopama... Počivaj u miru dragi deda Zvjezdan, bio bi ponosan na svog nasljednika", napisala je Markova mama na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj su unuk i djed.

- Ne veseli me puno stvari u životu, koliko me veseli biti s njim. Jako voli nogomet i to ga ispunjuje. Puštam ga maksimalno koliko mogu da uživa u tome i ne želim mu stvarati presing jer ipak je on još malo dijete. Ako se kasnije pokaže kao ozbiljan igrač super, ali ako tako i ne bude nema veze jer ima puno toga od čega može živjeti i uživati - objasnio je Igor Cvetković koji 12 godina radi kao tehnički direktor u Lokomotivi.

- U Dinamu sam igrao kad smo 2002./2003. s Ćirom Blaževićem bili prvaci - rekao je Igor i prisjetio se vremena kada mu je otac bio trener:

- U jednom periodu je i meni bio trener kad sam igrao u juniorima 1999./2000. godine. To mi je bio najgori dio, haha - rekao je Igor uz smijeh.

- Tko god da je bio kriv uvijek sam ja bio kriv. Kad ti je tata trener onda te svi gledaju drugačije. Misle kao 'tata ti je trener', a meni je zapravo najteže. Bio mi je velika podrška u nogometu, nikad mi nije stvarao dodatni pritisak, dao mi je da se razvijam na svoj način. S nogometne strane bio je odličan djelatnik, pouzdan i lojalan, te je postigao veliku karijeru. Bilo mi je teško jer su me promatrali kroz prizmu moga oca. U nogometu je u tom smislu bilo teže, ali za neke stvari u privatnom životu bilo je lakše - kazao je Igor Cvetković.