Igor Tudor: Sad sam vidio istinu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Igor Tudor: Sad sam vidio istinu
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Naravno da sam uvjeren da nećemo ispasti. Ovo su igrači koji su dobra skupina, ali s lošim navikama. Nitko mi ne može reći da nemamo kvalitetu, kaže trener Tottenhama

Nogometaši Tottenhama izgubili su od Arsenala 4-1 u derbiju 27. kola Premier Lige i debiju Igora Tudora na klupi "pijetlova". Hrvatski trener bio je razočaran nakon utakmice. 

- Tužan sam jer nismo učinili dovoljno. Arsenal je bio puno bolji. Postojala je prevelika razlika između dviju momčadi. Imali smo čak i fizičkih problema kako bismo skupili 11 igrača na terenu plus trojicu na klupi - započeo je i dodao:

- Dobro je vidjeti ovakvu momčad da nam pokaže gdje trebamo biti jer se mučimo u mnogo stvari. Psihološki se moramo izvući iz ove situacije, a jedini način je rad. Ostati tihi, ostati ponizni. Gledati u budućnost iz dana u dan, napredovati iz dana u dan i iz tjedna u tjedan. Trenutačno su previše jaki.

Serie A - Lazio v Juventus
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Tottenham je tek 16. momčad prvenstva sa 29 bodova, a od 18. West Hama koji trenutačno ispada iz lige udaljen je samo četiri boda. 

- Moramo raditi. U prošlosti je bilo previše loših navika. Svatko od nas, svaki dio momčadi mora pogledati sebe, napredovati i biti ponizan. Sve se svodi na rad. Moramo više trčati, raditi, dobivati duele i druge lopte. Pripremali smo se četiri ili pet dana, ali oni su bili brži - rekao je Tudor pa dodao:

- Igrači su pokazali strast, htjeli su trčati i igrati. No visoko smo pritiskali, a nismo uspijevali doći do lopte. Oni su snažniji, imaju više snage i energije. Više vjeruju, i to je na kraju ključ. To je to. Izvući pouke. 

FILE PHOTO: Serie A - Como v Juventus
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Tudora su pitali koje su to loše navike koje muče njegovu momčad. 

- O tome razgovaramo kao momčad u svlačionici. Nije bilo lako. Naravno da mi se to nije svidjelo, ali ponekad je bolje da se jasno vidi gdje smo kako bismo razumjeli što trebamo učiniti. Sada sam vidio istinu. Dobro je. Ali tako je kako je. U utorak na treningu svi mirni, ponizni i počinjemo ozbiljno raditi - rekao je pa optimistično zaključio:

- Naravno da sam uvjeren da nećemo ispasti. Ovo su igrači koji su dobra skupina, ali s lošim navikama. Nitko mi ne može reći da nemamo kvalitetu. Ali, moramo se promijeniti, napraviti mentalni zaokret i imati mentalnu oštrinu kako bismo bili u utakmici od prve minute, uz potrebnu fizičku snagu. Jedan ili dva igrača nisu imali dobar dan, ali to se može dogoditi. Previše igrača imalo je problema. To je rezultat.

