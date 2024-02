Igrač Dinama ostavio Jakirovića u šoku! Slomio je ruku pa ga molio da ga pusti na trening

Noa Mikić (17) novo je Dinamovo blago. Igrač pred kojim je velika budućnost, a već sada ozbiljno konkurira za prvi sastav. U Maksimiru ga hvale na sva zvona, dive se njegovom talentu, ali i svemu drugome. Upija savjete od suigrača i trenera, svaki dan želi nešto novo naučiti, nevjerojatno je discipliniran i predan nogometu. I to pokazuje svakodnevno.

Pokretanje videa ... slavlje sjevera na maksimiru | Video: Ante Buškulić/24sata

Sergej Jakirović u ponedjeljak je dao slobodno svojim igračima nakon pobjede protiv Gorice (2-0), ali Noa Mikić zamolio je trenera da ga pusti na trening juniora. Na njegovu žalost, jedan igrač slučajno mu je stao na ruku i završio je u bolnici s dvostrukim prijelomom. Srećom, nije morao na operaciju.

Foto: privatna arhiva

Pokrpali su ga u bolnici i stavili mu gips. Neki bi u takvoj situaciji razmišljali samo kako što prije doći doma i odmoriti se nakon ovakve boli, ali Mikić je drugačiji od drugih. Preko ljudi iz kluba je došao je do Jakirovićevog broja i otkrio mu da je slomio ruku, ali da želi trenirati s prvom momčadi u utorak.

Foto: privatna arhiva

Trener Dinama se nećkao, zna i sam da tako može riskirati još težu ozljedu i samim time uzrokovati duži oporavak, ali uporni Noa nije odustajao. Na kraju mu je Jakirović dozvolio da dođe na trening, a liječnici će na licu mjesta procijeniti smije li trenirati. I ova situacija samo pokazuje koliko ovaj dečko živi za nogomet i želi svakodnevno učiti i napredovati.

A Dinamovu struku oduševio je na pripremama u Rovinju. Stefan Ristovski kasnio je došao na pripreme, a Sadegha Moharramija prvo nije bilo zbog Azijskog kupa, da bi na kraju zbog ozljede otpao do kraja sezone pa je tako pozicija desnog beka zjapila prazna. I Mikić je dobio priliku za dokazivanje, shvatio ju je i više nego ozbiljno, pa na pripremama odradio četiri jako dobre utakmice. Dovoljno da se svi u klubu zapitaju "je li to to". Čini se da jest.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nitko ga nije prošao u te četiri utakmice, defanzivne zadaće obavlja besprijekorno, prilično je aktivan prema naprijed. Riječ je o brzom i motoričnom igraču, velikoj perspektivi hrvatskog nogometa. Standardni je član mlađih hrvatskih selekcija, jedini je iz 2007. godišta participirao na reprezentativnim akcijama 2006. godišta. I to nešto znači. Na Jakiroviću i ljudima iz kluba sad je ozbiljan zadatak, Dinamo mora od takvog talenta i "vrhunske glave" stvoriti pravog igrača. Beka koji će danas-sutra vrijediti 10 (i više) milijuna eura.

Nije još debitirao u službenim natjecanjima, ali uz ovakav talent, pristup i disciplinu, pitanje je trenutka kada će se to dogoditi.