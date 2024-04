Igrač Nexea suspendiran zbog napada na delagata, pokrenuli i postupak protiv Vujovića

Nikome nije trebalo ono što se u nedjelju dogodilo u Našicama u derbiju Nexea i Zagreba. Najprije hrvatskom rukometu, a najmanje Nexeu i Marku Bezjaku, igraču koji je pred kraj velike karijere u Našice došao kao aktualni osvajač Lige prvaka s Magdeburgom.

Bezjak je, za fizički "susret" s delegatom Antom Josićem, suspendiran na 30 dana do konačne kazne, koja, prema Propozicijama, može biti tri mjeseca, šest ili čak doživotna, a to bi bila mrlja kakva mu definitivno nije trebala i koja bi značila igrački kraj. Našičani će u srijedu bez njega već u Veliku Goricu u četvrtfinalu Kupa, dok se ne odluči kakva će biti kazna za trenera Veselina Vujovića i drugog Slovenca Andraža Velkavrha protiv kojih je, također, podnesena prijava.

- U 29:53 minuti došlo je do prekida radi izvođenja udarca sa 7 metara u korist domaće momčadi. Tijekom pauze, delegat utakmice gosp. Anto Josić ustao je sa svojeg delegatskog mjesta kako bi upozorio suce utakmice o dodatnoj kazni za igrača RK Nexea Marka Bezjaka. Prilikom izlaska igrača Marka Bezjaka s terena, rečeni igrač je namjerice ramenom u predjelu ramena i leđa udario delegata utakmice gosp. Antu Josića. Delegat utakmice gosp. Anto Josić je nakon opisanog udarca pao na parket dvorane, a nakon što je imenovani delegat odveden s terena gdje mu se pružala medicinska pomoć, pola sata nakon prekida utakmice suci su u suglasju s delegatom gops. Josićem donijeli odluku o trajnom prekidu utakmice, upravo zbog napada na službenu osobu - stoji u prioopćenju HRS-a.

Te će kazne, kakve god bile, već nekako preživjeti, no ona najvažnija mogla bi utjecati na blisku budućnost kluba. Utakmica će se, to je sigurno, registrirati za Zagreb rezultatom 10-0, a Nexe bi dodatno trebao ostati bez jednoga boda. U tom slučaju teško će do drugog mjesta i finala sa Zagrebom, odnosno sigurnog mjesta u Europskoj ligi sljedeće sezone.

Sesvete, koje su ranije pobjedom 38-33 presudile Branku Tamšeu, imat će tri boda prednosti. Nexe bi subotnjom pobjedom u "uzvratu" smanjio taj zaostatak na bod, no Sesvećani imaju do kraja Lige za prvaka gostovanja u Varaždinu i Vinkovcima te dočekuju Poreč i Zagreb. Ne kiksaju li u prve tri utakmice, Nexe će morati srušiti Zagreb u Kutiji šibica da bi izborio barem drugo mjesto, finale sa Zagrebom i Europsku ligu. Realno, u stanju u kakvom jest, to je teška misija. Viceprvaci su konstantno od sezone 2008./2009. i realno je da nakon 15 godina Hrvatska dobije novog viceprvaka.

Hrvatska ima četiri europska mjesta. Zagreb treba očekivati s pozivnicom u Ligi prvaka, dok u Europskoj ligi mjesto ima hrvatski viceprvak, ali šansu ima i trećeplasirani. Nexe bi tada trebao zatražiti tzv. "upgrade" i nadati se da će EHF prihvatiti taj zahtjev. U protivnom, Nexeova će realnost postati trećerazredni EHF kup u kojem se natječu klubovi iz Izraela, Kosova, Cipra, Luksemburga, Estonije, Turske, Litve, Latvije... To nije društvo kojem Nexe pripada i u Našice takvom "ponudom" za sljedeću sezonu neće privući jaka imena kojima su planirali ojačati momčad i napasti Zagreb. Kada je Manuel Štrlek stigao prošle godine kao najveće ime ikada u Nexe, predsjednik Josip Ergović rekao je:

- Nadam se da ćemo uz Štrleka i Bezjaka dovesti još velikih imena, a siguran sam da ćemo u Štrlekovom mandatu konačno srušiti Zagreb s trona.

Bez Europske lige Nexe bi ostao bez jakih utakmica i protivnika, domaće prvenstvo ionako je do same završnice odrađivanje posla. Racionalno bi razmišljanje u tom slučaju bilo dodatno ne ulagati u momčad iako je i trenutačna preskupa za ono što bi se u eventualno Našicama igralo. Da se to ne dogodi, priličan su Nexeov adut, u slučaju trećega mjesta u prvenstvu, rezultati koje je zadnjih sezona ostvario u Europi.