Igrač NK Samobora stvorio prvu aplikaciju za nogometaše: 'Uče, treniraju i gledaju utakmice'

Dolazi iz Samobora, gdje njegov Nogometni klub Samobor uskoro slavi 100 godina postojanja, ima samo 23 godine, ali viziju poduzetnika. Moran Čerkez napravio je aplikaciju Ballers, namijenjenu za usavršavanje nogometnih vještina, i ima nogometnu akademiju u Švedskoj. Moran je, inače, i nogometaš Samobora te je aplikacija uspješno implementirana u rad kluba.

- Prestao sam aktivno trenirati zbog poslovnih obveza jer veliki projekti uz aplikaciju Ballers na inozemnim tržištima zahtijevaju moju prisutnost u timu u Švedskoj. Ipak, vjerujem da ću se uskoro vratiti nogometu jer je to nešto što istinski volim - rekao je Moran, kojega smo uspjeli uhvatiti na razgovoru u Samoboru unatoč njegovim brojnim obavezama u Švedskoj.

Na ideju za aplikaciju došao je, kaže, s 18 godina, kad je odlučio krenuti poduzetničkim vodama i raditi na raznim projektima vezanim uz nogomet i marketing.

- Moja najveća želja bila je omogućiti igračima ono što ja nisam imao i što sam prepoznao kao veliki propust u nogometnom sustavu. Djeca, roditelji i igrači ulažu godine truda u razvoj svojih nogometnih vještina, a većina njih kasnije ne zna kako iskoristiti to znanje i iskustvo. Zato smo moj partner Hamid Kabodvand, ujedno osnivač projekta, i ja odlučili igračima i klubovima ponuditi sustavno rješenje koje pruža potpunu podršku kroz aplikaciju. U aplikaciji igrači uče putem online predavanja, treniraju uz pomoć naših vježbi i povezuju se s profesionalcima na zanimljiv i natjecateljski način - kaže mladi Samoborac, čija aplikacija ima više od 160 tisuća preuzimanja.

Zamislio ju je, kaže, kao društvenu mrežu za nogometaše s dodatnim alatima za razvoj i trening. Sadrži više od 3500 snimljenih vježbi, a u aplikaciji igrači mogu objavljivati videe na svom profilu, natjecati se u treninzima s igračima iz svog kluba i cijeloga svijeta, dopisivati se sa suigračima, trenirati i učiti kroz razne edukativne sadržaje, dok klubovi mogu pratiti napredak svojih igrača, održavati online predavanja, prenositi treninge i utakmice te organizirati sve aktivnosti kroz jednostavan i pregledan klupski kalendar.

Što se tiče nogometne akademije, na ideju je došao s partnerom Hamidom. On je prije nego što su pokrenuli aplikaciju bio izvršni direktor kluba AFC Eskilstuna i on je taj klub iz pete švedske lige doveo u prvu.

- Kako bismo mogli surađivati s akademijama diljem svijeta, morali smo stvoriti vlastitu akademiju i dokazati da naš pristup razvoju igrača uistinu funkcionira. Naša akademija bila je naš 'proof of concept', kroz koji smo razvijali i prilagođavali model rada. U manje od godinu dana uspjeli smo doći od nula do 270 aktivnih igrača. Trenutačno smo prisutni u dva grada - Stockholmu i Göteborgu - a uskoro otvaramo još dvije podružnice, jednu u Malmöu, dok drugu lokaciju zasad još ne otkrivamo. Sad taj model uvodimo i u akademije naših partnera. Trenutačno surađujemo s više od deset klubova iz SAD-a, Švedske, Australije i Španjolske, a uskoro stižemo i u Hrvatsku - kaže Moran, koji se u nogomet zaljubio kao dijete.

Otac ga je uveo u svijet nogometa i već je s tri godine prvi put šutirao loptu. S otprilike pet godina došao je u matični klub Samobor. Tamo je proveo nekoliko godina, a zatim je odlučio potražiti nove prilike.

- Kad sam napunio 16 godina, vratio sam se u Samobor i tad sam prvi put zaigrao za seniorsku momčad. U međuvremenu, igrao sam i u inozemstvu, točnije u Španjolskoj i Sloveniji, ali na kraju svi putevi su me ponovno doveli kući, u klub koji me odgojio. Posljednje četiri godine ponovno sam proveo upravo u Samoboru. Ovim putem bih se htio zahvaliti upravi kluba na čelu s predsjednikom Marijem Vojvodom jer bez njih moj razvoj ne bi bio takav kakav je. U svemu što radim, klub me je uvijek maksimalno podržao, na čemu sam neizmjerno zahvalan - rekao je Čerkez, koji je ponosan na NK Samobor, za koji su u slavnim devedesetim godinama igrali Tomo Šokota i Tomislav Butina.

Hrvatska je, kaže, i danas prepuna nogometnih talenata te smo, ističe, jedna od najtalentiranijih nacija u svijetu nogometa. Nogomet je, kako je objasnio, duboko ukorijenjen u našoj kulturi i djeca već od malih nogu žive taj sport, a kao glavne probleme ističe lošu infrastrukturu u klubovima, potplaćenost igrača i prisutnost korupcije.

- Naši igrači u inozemstvu su izuzetno cijenjeni, no unutar zemlje situacija je nešto drugačija. Igrači nemaju dovoljnu podršku ni sigurnost, često se na njih gleda samo kao na brojke, a ne kao na osobe koje imaju potencijal i snove. To je ono što želimo promijeniti - dati igračima šansu da se razvijaju u zdravom i podržavajućem okruženju - zaključio je Čerkez. 