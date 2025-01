Igrač Osijeka zbog problema sa srcem više ne smije igrati u HNL-u! Upitan nastavak karijere

Ne mogu ni opisati koliko sam uzbuđen i koliko se radujem novim izazovima, rekao je po dolasku u Osijek mladi nizozemski napadač Ricuenio Kewal (22).

Pokretanje videa... 00:40 Eurogol Hernanija protiv Dinama | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bivši sportski direktor Jose Boto predstavio ga je kao hitrog igrača i vještog driblera koji je prošao školu AZ Alkmaara i koji bi mogao biti veliko osvježenje za osječki napad. Bilo je to krajem lipnja, a Kewal ništa od toga nije pokazao na travnjaku. Doduše, nije niti imao priliku. Odigrao je tek dvije utakmice, ukupno 41 minutu, posljednji put je nastupio 25. kolovoza u porazu od Rijeke (2-0), a u zapisniku ga nema od 4. listopada! Iz kluba se nisu oglašavali o njemu, a kako piše Glas Slavonije, razlog je poprilično ozbiljan. Upitno je hoće li uopće nastaviti karijeru.

Foto: NK Osijek

Naime, mladi napadač ima kardiovaskularnih problema, što znači da više ne smije profesionalno igrati u Hrvatskoj, odnosno zbog takvih zdravstvenih tegoba ne može dobiti dozvolu za nastup u HNL-u. Slične probleme imao je i Christian Eriksen koji je kolabirao tijekom utakmice Europskog prvenstva. Ugradili su mu defibrilator, ali nije dobio dozvolu za nastup u Serie A pa je otišao u Premier ligu gdje je to, pak, dozvoljeno.

Kewal je izvan kadra od početka listopada, a već neko vrijeme nema ga niti u Osijeku jer je na pretragama u Nizozemskoj. Ovo je gurnulo Osječane u probleme pa traže način kako sporazumno askinuti ugovor s mladim nogometašem jer trenutna situacija nikome ne ide u korist. On u Hrvatskoj više ne smije igrati, a Osijek ima na plaći igrača na kojeg ne može računati, ali on je to zasad odbio. Ugovor ga veže do ljeta 2026. godine.

Rijeka je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 2-0 | Foto: Borna jaksic/PIXSELL

Nije poznato je li Kewal ranije u karijeri imao problema sa srcem i kada su točno počeli prvi problemi, ali zaista je čudno kako klupski liječnici nisu ništa primijetili po njegovom dolasku u klubu, pogotovo u današnje vrijeme kada su pregledi rigorozniji nego prije, a veliki naglasak je na kardiovaskularnom sustavu jer uslijed velikih napora nerijetko dolazi do srčanih problema.