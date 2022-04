Igrač za gitarom, a legendarni Marić glavni vokal: Ovako se slavi velika pobjeda u derbiju

Rudeš je u derbiju 2. HNL deklasirao (3-0) Varaždin, tako napravio veliki korak prema prvoligaškom društvu. Istina, nogometaši Ivice Landeke još su na drugom mjestu, do kraja sezone moraju dočekati još jedan kiks vodećih Varaždinaca, no u Rudešu će ovaj dan dugo pamtiti. Na tribinama se skupilo više od dvije tisuće navijača, bila je to sjajna atmosfeta, a fešta Rudešanaca traje i dalje.

Dapače, veliko slavlje s tribina preselilo se u brojne rudeške kafiće, a iz jednog nam dolazi i zanimljiv video. Standardni veznjak Rudeša Jakov Bašić (brat blizanac Tome Bašića, člana Lazija) uhvatio se gitare i zasvirao, sportski direktor Silvio Marić preuzeo je mikrofon, a cijela momčad je s brojnim navijačima zapjevala "Kako je dobro vidjeti te opet".

Dolazak Silvija Marića na poziciju sportskog direktora ujedinio je Rudešane, bivša legenda zagrebačkog Dinama dodatno je "podigao" cijeli kvart. I u Rudešu će se sada za svaku utakmicu tražiti karta više. Borba za Prvu HNL se nastavlja, Varaždin ima 51, a Rudeš 49 bodova, do kraja je ostalo još samo četiri kola.

