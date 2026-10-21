Krilni igrač Sabaha Joy-Lance Mickels rekao je da ga je odluka Dortmunda iznenadila
Igrači Borussije Dortmund nisu se tuširali nakon utakmice. Niko Kovač otkrio razloge za to
Na vrlo neobičan potez odlučili su se igrači Borussije Dortmund nakon što su u 3. kolu s 2-1 svladali Sabah u Baku. Naime, oni se nisu tuširali nakon utakmice, već se presvukli u autobusu i požurili u hotel.
- Ni u ponedjeljak se nakon treninga ovdje nismo tuširali. Rečeno nam je da se ne tuširamo na stadionu, nego u hotelu. Zato smo se brzo vratili u hotel - rekao je Niko Kovač, trener Borussije Dortmund.
Sportski direktor Ole Book objasnio je razloge. - Mislim da su tuševi u hotelu bili privlačniji. Zato smo se pobrinuli da igrači što prije stignu onamo - rekao je Book kojeg su pitali je li problem bila hladna voda. - Sami možete zamisliti na što mislim. Prostor za tuširanje ovdje nije baš najuređeniji - dodao je.
Krilni igrač Sabaha Joy-Lance Mickels rekao je da ga je odluka Dortmunda iznenadila. Njegova se momčad ondje tuširala prije utakmice protiv Slavije, a tuševi su, prema njegovim riječima, bili sasvim uobičajeni. - Ne znam u čemu je bio problem -rekao je 32-godišnji nogometaš.
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