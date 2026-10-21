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Igrači Borussije Dortmund nisu se tuširali nakon utakmice. Niko Kovač otkrio razloge za to

Piše Ivan Tomašković,
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Igrači Borussije Dortmund nisu se tuširali nakon utakmice. Niko Kovač otkrio razloge za to
Foto: Aziz Karimov
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Krilni igrač Sabaha Joy-Lance Mickels rekao je da ga je odluka Dortmunda iznenadila

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Na vrlo neobičan potez odlučili su se igrači Borussije Dortmund nakon što su u 3. kolu s 2-1 svladali Sabah u Baku. Naime, oni se nisu tuširali nakon utakmice, već se presvukli u autobusu i požurili u hotel. 

- Ni u ponedjeljak se nakon treninga ovdje nismo tuširali. Rečeno nam je da se ne tuširamo na stadionu, nego u hotelu. Zato smo se brzo vratili u hotel - rekao je Niko Kovač, trener Borussije Dortmund.  

UEFA Champions League - Sabah v Borussia Dortmund
Foto: Aziz Karimov

Sportski direktor Ole Book objasnio je razloge.  - Mislim da su tuševi u hotelu bili privlačniji. Zato smo se pobrinuli da igrači što prije stignu onamo - rekao je Book kojeg su pitali je li problem bila hladna voda. - Sami možete zamisliti na što mislim. Prostor za tuširanje ovdje nije baš najuređeniji - dodao je.

Krilni igrač Sabaha Joy-Lance Mickels rekao je da ga je odluka Dortmunda iznenadila. Njegova se momčad ondje tuširala prije utakmice protiv Slavije, a tuševi su, prema njegovim riječima, bili sasvim uobičajeni. - Ne znam u čemu je bio problem -rekao je 32-godišnji nogometaš.

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Komentari 2
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